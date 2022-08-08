疫后最大型集体健身项目之一 逾1600人迎国庆齐健身创三纪录

副总理兼财政部长黄循财致辞时说，今年的国庆日很特别，毕竟这是疫情暴发以来，本地的聚会和活动首次可以恢复至接近正常情况，规模也恢复至疫情前。

超过1600人齐聚新加坡国家体育馆参与大型健身活动，创下新加坡纪录大全最大规模的拳击皮拉提、韩式韵律操，以及极限战斗低强度健身活动三项纪录。

新加坡体育理事会配合国庆日主办的大型健身活动，星期天（8月7日）于国家体育场举行。这也是本地自冠病疫情暴发后最大型的集体健身项目之一。

来自全国的健身发烧友、体障人士、客工，以及国家运动员，由60名健身指导员带领，集体跳起尊巴舞、韩式韵律操，还进行拳击皮拉提（piloxing）和低强度版极限战斗（Fight Do）健身活动。

以主宾身份出席活动的副总理兼财政部长黄循财致辞时说，今年的国庆日很特别，毕竟这是疫情暴发以来，本地的聚会和活动首次可以恢复至接近正常情况，规模也恢复至疫情前。

黄循财感谢所有新加坡人过去两年的努力以及所做出的牺牲。“正因为我们对保持互信，我们才能团结一致，克服过去两年半的挑战……只要我们继续团结一心，必定能以充满信心的姿态向前迈进，为所有新加坡人争取更美好的未来。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉陪同黄循财出席活动，两人在活动正式开始前与现场参与者跳一段健身操。

体理会行业发展与特别项目部门司长张晋铭受访时说，社交聚会人数如今不再设限，体理会办此活动除了要让大家有机会欢聚，同时要鼓励人们保持活跃。“体理会下来接管新加坡体育城后，我们希望能举办更多这类活动，将更多社区人士使用这里的体育设施。”

这场大型健身活动也是“动起来！新加坡”（GetActive! Singapore）体育嘉年华的项目之一。

首届城市运动嘉年华会

“动起来！新加坡”体育嘉年华每年在国庆期间举办，旨在通过体育活动发扬社区和爱国精神。体育城OCBC广场星期天还举行的另一项体育嘉年华活动，即展示滑板、滑轮、跑酷（parkour）以及街舞的首届城市运动嘉年华（Youth Creates: Urban Fiesta）。这项活动过去九天吸引约1万5000人参与。

体理会体育发展部门司长陈伟坚说，今年的“动起来！新加坡”增添了跑酷项目，希望鼓励年轻人通过更多平台参与体育活动。

他指出，城市运动与传统运动一样，参与者必须不断锻炼以提高技能，从中培养韧力和团队精神。另一方面，为了进一步推广城市运动，体理会下来会同街舞指导员合作推出一项有系统的训练计划，进一步提高本地的街舞水平。

这项活动邀请教育部长陈振声担任主宾，为街舞和滑板比赛得奖者颁奖。为期九天的“动起来！新加坡”体育嘉年华星期天圆满落幕。