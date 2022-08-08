芽笼士乃大厦办邻里嘉年华 2万东南区居民提前欢度国庆

东南区国庆邻里嘉年华星期天在芽笼士乃大厦举行，不少公众带着全家大小到场提前欢度国庆，估计有2万人参加了丰富多样的庆祝活动。

东南区邻里嘉年华以“团结一致，迈向更美好的明天”为主题，演出有手铃、击鼓乐队和武术表演，会场内还有各类手工工作坊。主办方邀请了马来歌手拉希玛·拉辛（Rahimah Rahim）到场表演，她呈献了多首大家耳熟能详的代表作和经典歌曲如《夜来香》等，将现场气氛推向高潮。

芽笼士乃大厦对面的草场也化身大型游乐场，里面有充气弹跳城堡等深受儿童欢迎的设施。主办方也展出四个纸皮雕塑巨熊和600个由1200多名东南区居民彩绘的小熊雕塑，不少民众争相在这些艺术品前留影。

新移民参加嘉年华活动 让儿子更了解国庆意义

居民陈雪娟（60岁，化妆师）参与彩绘活动，她重点描绘家庭主妇的劳作，提醒大家珍惜她们对国家的贡献。“无论是家庭主妇或主夫都是家庭的支柱，也是我们日常生活里的英雄，我希望通过我的作品，对他们的付出表示感谢。”

来自台湾的蔡沛蓁（35岁，秘书）与丈夫带三岁的儿子，到邻里嘉年华参加手工工作坊。她说，儿子特地穿了红白色的衬衫，在前往嘉年华的路上还兴奋地哼唱爱国歌曲。

“我来新加坡八年了，第一次参加这类国庆嘉年华，没想到现场会有这么多适合全家大小参加的活动。这些活动不仅能让儿子更了解国庆的意义，也加强了我们的家庭凝聚力。”

负责东区国庆庆典邻里社区活动的吴祺勇上校（战备军人）受访时说：“看到这么多公众来邻里嘉年华，参加一系列的庆祝活动，让筹委会感到欣慰。虽然冠病疫情还未结束，但我们已经看到了曙光，希望这些庆祝活动能提振大家的士气。”

荣誉国务资政吴作栋、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，以及总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士等议员也到场，同民众一起宣读信约、唱国歌，并观赏烟花秀。