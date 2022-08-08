芬兰油企耐思特提炼厂明年3月投运 我国将年产100万吨可持续航空燃料

生生不息

纯可持续航空燃料的化学和物理特质与传统飞机燃油相似，可以安全地与飞机燃油混合，现有飞机的引擎和机场燃油供应链也不用更换。到2026年，耐思特每年可生产220万吨左右的SAF，其中约一半的产量将来自新加坡。

航空业是碳排放量最高的领域之一，而改用低碳的可持续航空燃料是这个行业去碳化的一大关键。本地预计最快可在明年3月底生产出第一滴“新加坡制”的可持续航空燃料。

芬兰石油公司耐思特（Neste）设于科学园的研发中心将在明年初投入运作。这是耐思特首个位于欧洲以外的研发中心，并会在今年至2025年间聘请约40名科研人员和专才。

耐思特可再生航天业务执行副总裁德森·兰格：我们须要生产更多可持续航空燃料，但这须要投资，投资者只会在确认有需求保障时才会加入。（耐思特提供）

耐思特可再生航天业务执行副总裁德森·兰格（Thorsten Lange）受访时说，新加坡的研发中心将和芬兰波尔沃（Porvoo）的科技中心起着相辅相成的作用。两所中心虽都会研究和分析用于可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF）和再生柴油等产品的原料，但由于处在不同地区，各中心可接触到的原料不一定相同。

“在不久的将来，亚洲将成为航空业的中心点，甚至不排除，它已经是航空业的中心……因此将SAF的生产和发展核心放在这个区域是重要的。”

兰格也提到，新加坡提炼厂的扩建工程将如期在明年3月底前完工。到时，新设施每年可生产多达100万吨的SAF。

他补充，公司目前也在改装和扩建荷兰鹿特丹的提炼厂，所有工程在2026年完成后，每年可生产约120万吨的SAF。“到时，我们每年可生产的SAF将共计220万吨左右，是至今最大的SAF供应商和生产商……其中约一半的产量将来自新加坡。”

纯SAF的化学和物理特质与传统飞机燃油相似，可以安全地与飞机燃油混合，做为“即用型燃油”使用，现有飞机的引擎和机场燃油供应链也不用更换。

我国展开试验计划，验证在本地混合可持续航空燃料和传统飞机燃油的可行性。试验计划所使用的可持续航空燃料由耐思特生产。第一趟使用可持续航空燃料的新航航班今年7月7日从新加坡樟宜机场起飞。（埃克森美孚亚太提供）

问及公司为何把亚太地区的SAF基地设在新加坡，兰格指出，新加坡靠近未来重要的航空市场，向来也是国际物流中心，有助公司从不同国家，如中国、澳大利亚和新西兰等收集SAF的原材料。再加上，新加坡积极推动可持续发展，政治局势也是本区域最稳定的。

“新加坡很安全，我们可以派职员到这里工作。我找不到任何不在这里或不与新加坡合作的理由。”

至于在新加坡生产的SAF会供应到哪些市场，兰格指出，现阶段，不同市场有关SAF的发展不一致。例如，欧洲议会支持强制规定从2025年开始，供应给欧盟机场的航空燃油必须含至少2％的SAF；美国西海岸，尤其是加利福尼亚州也落实了奖励计划，推动SAF的使用。

产品将输往世界各地

“但在亚太地区，我们还在等待监管当局制定这类条规，目前暂没有强制规定，也没有奖励计划……基于眼前的监管环境，我们的产品会运输到世界各地。”

兰格强调，虽然运输SAF的过程中会释放一些温室废气，但不会因此抵消掉SAF的减排效应。

根据国际航空运输协会（IATA）的预估，航空业若要在2050年实现净零碳排放的承诺，全球每年要有能力生产4490亿公升的SAF。去年，供市场使用的SAF只有1亿2500万公升，仅占2050年目标产量的0.03％。

兰格坦言，单靠再循环食用油和废弃动物脂肪等加氢酯和脂肪酸方式生产的SAF将不足以应付上述需求，市场须要借助新科技和新原料，如城市固体废料和木质纤维素等。

“我们须要生产更多SAF，但这须要投资，而投资者只会在确认有需求保障时才会加入。这个保障将来自条规，如欧洲的强制规定和美国的奖励措施。”

“这是个鸡与蛋的问题，但建议先有条规，吸引投资者进场，允许他们赚钱再把资金用来发展新的生产途径。这是我们在探讨的循环方案。”

可持续航空燃料成本高 料推涨机票价格

随着可持续航空燃料的生产科技越来越成熟，预料会带来规模经济效益，但成本还是会比传统航空燃油高。更高的成本相信会转嫁消费者身上，并反映在机票价格上。

芬兰石油公司耐思特（Neste）可再生航天业务执行副总裁德森·兰格（Thorsten Lange）说，能肯定的是，化石燃料的成本会不断上涨。“大家都清楚知道，化石燃料的时代已近尾声。它会越来越贵，我们必须另找方案。”

但他直言，新科技，如可持续航空燃料（简称SAF）不会比化石燃料便宜，这也会反映在机票价格上。

“你需要重新做投资。我们刚宣布的鹿特丹提炼厂的扩展项目会在2026年完工。我们须为这个项目拨出19亿欧元（约27亿新元）的投资额，这也是我们得赚回的成本。我们不是救世军，并非只投资而不求回报。”

兰格认为，问题不应该是SAF的成本是多少，而是要反思，化石燃料这些年来是不是过于便宜，且这个价格有没有考虑到下一代要为此付出的代价。

他举例说明，在欧洲，一些住在阿姆斯特丹的居民会在周末飞往爱尔兰，只因爱尔兰的啤酒比较便宜。“约一公升的啤酒下肚就已值回机票。情况不应该如此，机票的价格应定在一个合理的水平。”

兰格说，随着SAF的生产量提高，将带来一些规模经济效益。不过，可再生原料的价格会出现波动，而生产SAF的新科技至少在初期阶段都会比较昂贵。“与其说SAF的价格肯定会下滑，我比较倾向它的价格会保持在现在的水平。”

尽管油价飙涨，SAF的价格仍是传统航空煤油的二到四倍。

国际航空运输协会（IATA）理事长沃尔什（Willie Walsh）今年6月在第78届IATA常年大会和世界航空峰会上也提到，可持续航空燃料的价格终究还是会比传统航空煤油贵，但价差会逐步缩小。

他当时指出，在对比价格时，不能只考虑航空煤油的价格，比较正确的方式是要把碳的价格纳入当中。

新加坡航空公司发言人说，可持续燃料有它的优势，但由于还是个新兴行业，成本仍是业者重点考虑的元素。目前SAF需求量低是因为价格较高，而这是SAF有限的生产和供应所致。业界和利益相关者必须合作，加速和扩大使用和生产SAF的规模，以降低它的费用。

政府奖励措施 可鼓励航空公司采用SAF

兰格提到，除了强制规定，政府若推出SAF的奖励措施，将有助缩小化石燃料和SAF之间的价差。两者之间的价差一旦能补上，将鼓励航空公司购买和使用SAF。

至于政府为何暂不广泛强制或奖励航空公司使用SAF，航空周刊Aviation Week亚太区高级记者陈传人直言，目前，尤其是亚太地区根本就没有足够的设施去生产和供应SAF。

“要买到SAF是一个问题，而要设立SAF设施并具有提炼燃料的能力也不是人人能办得到的。不仅如此，机场、航空公司和当地监管者要有信心这一切不论在成本或运营上都能有效地办到。”

陈传人以法荷航空（Air France-KLM）为例说，法国法律要求燃油供应商在法国销售的航空燃油必须含至少1％的SAF，法荷航空因此表示会把部分费用转嫁消费者，金额介于1至12欧元（约1.41新元至16.87新元），依路线和座舱而异。

“这虽是相对较小的金额，但更重要的是，可持续航空的概念在亚太地区消费者之间，还没有像欧洲那么风行，因此有必要提高公众对此的意识。”

他指出，一些调查虽发现消费者愿意付钱支持可持续措施，但航空公司可通过征收一小笔可持续航空费用，培养消费者的习惯。