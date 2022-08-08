让美容师上门打针 主妇脸部痒痛半年报警

家庭主妇王小萍说，她去年12月让美容师上门为她打美容针，不久后脸变得又红又痒，而且一直到上个月，脸上的疙瘩都还在，晒到太阳还会发红疼痛。她因此报警，希望警惕公众不要轻易上当。

女子让美容师上门打美容针，结果脸变得又肿又痒，眼角、额头和法令纹等部位还鼓起硬疙瘩。如今大半年过去，脸上疙瘩不但没完全消退，晒到太阳还会发红痒痛。

王小萍（46岁，家庭主妇）向《联合早报》申诉，她去年6月结识一名自诩手艺高超的“美容师”陈姝伊，对方积极游说她打玻尿酸和肉毒杆菌，声称可以消除皱纹、改善肌肤下垂，让她拥有光滑丰盈的脸蛋。

不堪陈姝伊的不断劝说，王小萍去年12月30日让对方上门为她打美容针。“她原本还说要借用我家来接客打针，赚了钱大家一起分。”

然而，她的脸打完针后却极为不适，法令纹、眼角和额头等注射部位都红肿发痒，还鼓起疙瘩。

王小萍于是要陈姝伊解释，对方声称打完针后一周出现这种情况很正常，并安抚她说一个月内就会产生最好的效果，还说“想变美，先变鬼”。

日子一天天过去，王小萍发现症状不但没有改善，脸还变得又红又痒，十分不适，决定求医。

“综合诊所的医生说可能是细菌感染，给我开了消炎药，也把我转介到中央医院看专科。”

王小萍在1月19日向专科医生求诊。不幸的是，由于注射已经超过三星期，渗入皮肤细胞的注射物质难以取出，只能让身体自然代谢物质，而这可能要等上六到九个月。

王小萍在上个月20日复诊后受访说：“已经超过大半年了，现在我脸上那些疙瘩都还在，晒到太阳还会发红疼痛。”

她也因此报警，希望警惕公众切勿轻易上当，以免花钱买罪受。

不当注射肉毒素与玻尿酸 可造成淤血及红肿

莱佛士皮肤科与整容医疗中心皮肤科顾问陈庥倩医生受询时指出，肉毒素和玻尿酸都是市面上常见的美容针成分，但两者都带有一定风险。

“特别是不具行医资格的美容院和美容师给人打针，不但非法，还非常危险。”

陈庥倩说，不当注射肉毒素和玻尿酸可能造成淤血和红肿。此外，不正确注射肉毒素可能导致表情僵硬、嘴巴无法正常闭合、微笑时歪嘴，甚至因为上眼皮下垂而睁不开眼。

“由于肉毒素是一种神经毒素，不当及过量使用还可能导致全身中毒、肌肉无力、呼吸困难等并发症，甚至死亡。”

陈庥倩也说，注射玻尿酸常见的不良反应还有细菌感染，形成瘢痕、硬结和肉芽组织，甚至导致局部皮肤坏死。若不小心把玻尿酸注射进血管，还可能引起永久失明、脑梗等严重并发症。

她认为，注射美容对注射物质、剂量、部位、清洁消毒和术后护理等要求非常严格，未经正规医学训练者不可能掌握这些临床操作。

此外，一些美容院使用的药品大多从非正规渠道所得，经常因纯度不够或消毒不到位而导致并发症或者后遗症。

“更可怕的是，有些所谓的玻尿酸实际上是奥美定（人造脂肪）、硅胶油和石蜡油等人体不能吸收和溶解的成分，会导致注射部位出现红肿、增生和硬结，甚至可能需要通过手术取出。”

卫生部：只有注册医生 可提供肉毒杆菌注射服务

卫生部答复本报说，只有向新加坡医药理事会注册的医生能提供肉毒杆菌和填充剂注射服务，否则就触犯了医疗注册法令。

初犯者面临的刑罚为最长监禁一年，或罚款最高10万元，或两者兼施。重犯者则可面临最长两年监禁，或罚款最高20万元，或两者兼施。

截至上个月25日，当局在今年已调查10起无照执行医美手术的案件。

卫生部也呼吁民众在进行任何医疗手术前，先浏览卫生部官网认证的专业医疗人员名单。