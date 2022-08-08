NEX商场天花板漏水掉落 受影响店家暂停营业

实龙岗NEX商场部分区域周末积水，部分天花板掉落。为了安全起见，商场将积水处封起，受影响商家暂停营业。

NEX漏水事故在星期六（8月6日）晚上8时30分左右发生。一名《联合早报》读者星期天凌晨2时许经过事发地点，看见B1楼层的老虎堂泡泡茶店和B2楼层的大食代食阁一带已经围起来，当时地面上还有大面积积水。

记者星期天上午到NEX商场，观察到受影响区域的积水已清理，不过，大堂上方部分天花板脱落，碎片跌落在B2楼层。

为了安全起见，商场将受影响区域封锁起来，包括大食代外的电动扶梯。封锁范围内的Bengawan Solo、Pezzo和东方凉茶等商店暂停营业。

清洁工桑克（Sanker，48岁）说，他星期六晚接到通知后就前来清理积水，但受影响范围还须检查和维修，因此顾客得要绕道或改用电梯上楼。

老虎堂泡泡茶店门市经理宾（Binh，26岁）说，漏水事故大约在星期六晚上8时30分发生，老虎堂外走道变得湿滑，顾客必须小心行走，以免滑倒。

“我今天来开店时发现，积水已经清理得差不多了，但旁边的电动扶梯封锁了，所以，今天虽然是星期天，但生意可能会变得比较冷清。”

事故现场有保安和职员指挥顾客绕道而行。

NEX发言人受询时说，6日下午5时55分左右，商场接获一楼商家通知，得知发生水倒流事故后，就调派运作人员协助处理。一番检查后发现，一家商店的排水口倒灌，导致大量的水涌出来，甚至蔓延到B1和B2两个楼层。商场随即调来承包商，晚上11时疏通了排水口。

“为了商家和顾客的安全，受影响商店只好暂停营业，直到事故彻底解决为止。”

NEX商场为这起事故致歉，并承诺尽快解决问题。