宏茂桥SERS居民对申购同镇新组屋兴趣不大

得知能优先申请位于宏茂桥中心、这个月即将推出的预购组屋后，受选择性整体重建计划（SERS）影响的宏茂桥组屋居民兴趣基本不大。

SERS消息6月份宣布之后，一些受影响的屋主发起请愿，提出三个诉求，希望当局给予更高的赔偿金额、把8月份推出的宏茂桥预购组屋项目也列入替代组屋选项，以及免去屋主须支付的转售抽润和所有印花税等费用。

不过，周末得知可以优先选购取名Central Weave＠AMK的预购组屋后，受访的屋主反应冷淡。

居民：消息来得太迟 已申请其他预购组屋

吴志铭（37岁，项目经理）2017年与妻子买下三房式单位，花费约7万元装修。他星期天（8月7日）受访时指出，可选购Central Weave＠AMK的消息姗姗来迟。

原来他和妻子此前已经拿到大巴窑Kim Keat Heights预购组屋项目的抽签号码。他说，要是早知道可选购地点优越的Central Weave＠AMK，他们无疑会把宏茂桥中心作为首选。

吴志铭坦言，虽然对建屋局处理这次SERS的方式有意见，但已不想将精力耗在与建屋局继续纠缠。“我想，我们也做不了什么。”

交屋月份不明令居民犹豫

居民徐玉华（56岁）对能选购地铁站斜对面的预购组屋表示欢迎。她说，这个预购组屋售价预计较高，从长远来看也有更好的增值空间。她的顾虑是，如果搬到交屋日期预计在2029年的预购组屋，得另找住处过渡一段时间。

根据建屋局发给居民的手册，如果选择替代组屋，最迟得在2028年第二季搬走。建屋局在8月5月发给居民的电邮中，没有具体说明Central Weave＠AMK的交屋月份，只透露是在2029年。

徐玉华坦言，最后是否选购宏茂桥中心的预购组屋，会征求女儿的意见。

一名不愿具名的年轻女居民则告诉记者，Central Weave＠AMK预购组屋未来的转售价值无疑更高，但她和丈夫因家庭原因须搬到较靠近父母的住处，因此无论如何都会搬离宏茂桥，能不能选这个预购组屋对她影响不大。

建屋局要在11月才正式通知赔偿额，但在最新的电邮中，图文介绍替代组屋周边设施，包括商店、托儿所、洗肾中心和居民联系中心，也提到这里有巴士可到宏茂桥和杨厝港地铁站。

“虽然替代组屋所在的地点，是这一带发展的第一块地，但周围的一些地也是划作住宅用途，假以时日会发展起来。因此，我们向大家保证，替代组屋并不是孤零零的一个小区，这个地段的居住环境也会继续改进。”