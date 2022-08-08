VIVA儿童癌症基金会音乐会 筹逾100万元善款

本地慈善机构VIVA儿童癌症基金会星期天（8月7日）在新加坡植物园举行首个免费公开慈善音乐会，目前共筹集超过100万元。

所筹得的款项将协助基金会继续推动更多针对医生与护士的教育项目、癌症治疗与研究，协助提高儿童癌症的存活率。基金会也计划于10月1日，在诺维娜专科医疗中心的VIVA Hub为中医诊所开幕，支持儿童癌症病患的治疗与康复过程。

VIVA儿童癌症基金会星期天在新加坡植物园邵氏基金交响乐台举行一小时的露天音乐会，同步在线上直播，并邀请了泰国歌剧流行音乐组合“欢乐五行”（FIVERA），高唱耳熟能详的经典歌曲。

3000人到场观看音乐会

每年的8月8日是“亚细安日”，五人组合也在演出落幕前演唱，庆祝亚细安成立55年，以及祝贺新加坡明天过57岁生日。

这场慈善音乐会吸引了至少3000名公众到场观看，超过主办方原定的1000人目标。基金会执行主席兼创办人梁利平受访时说，这场音乐会的意义重大，主题为“希望与爱”，旨在庆祝生命，因此能得到公众的踊跃反应，让主办方非常欣慰。

“国庆日将至，这场音乐会也能让公众在这之前，聚在一起感受佳节气氛，同时为公众和儿童癌症患者传播快乐。”

李淑珍（36岁，会计师）趁周末与五岁孩子和丈夫到植物园散步，碰巧看到有音乐会即将开始。

她受访时说：“自疫情暴发以来，我已经很久没有看到这么热闹的大型公开式音乐会。如今大家都能在户外脱下口罩观赏音乐会，甚至和表演者一起哼歌，整个场面极具生气，有节日的感觉。”

卫生部长王乙康也到场与公众互动，一同享受优美音乐。VIVA儿童癌症基金会的慈善音乐会筹款活动，从今年7月举行至9月，有意捐款的公众仍可上giving.sg捐赠。