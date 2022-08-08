文艺协会出版新书纪念已故华社领袖 《见证历史现场》见证黄奕欢生平

《见证历史现场——黄奕欢的传奇人生》可在各大书局购得。（新加坡文艺协会提供）

花两年时间翻查大量资料和编写《见证历史现场——黄奕欢的传奇人生》的薛依云说，他并不认识黄奕欢，但在阅读各种资料后，发现这位人物在重大历史事件中几乎无所不在，于是决定通过梳理华社近百年的各种历史事件，擦亮黄奕欢的历史光环。

翻阅华社百年史，不难发现许多重大历史事件中，处处都有已故华社领袖黄奕欢的身影。

无论是战前陈嘉庚组织筹赈会、武汉合唱团到新马演出募款、南侨总会招募南侨机工、战后挖掘二战死难者遗骸和兴建和平纪念碑、呼吁本地华人参政和争取公民权、福建会馆献地筹建南洋大学，还是民间募款兴建国家剧场，黄奕欢都以实干型领导者姿态参与了这些历史事件。

此外，他在善济医社、福建会馆、怡和轩、中华总商会、南安会馆、黄氏总会、南洋孔教会等华社组织也留下身影，民间给予他的口碑是“为社群服务任劳任怨，不居功、不争名”，难怪这位侠义型人物1985年离世时，场面极尽哀荣，当时的李光耀总理、王鼎昌副总理，以及华社、佛教界、文化界等领导人都亲临灵堂吊唁。

37年后的今天，新加坡文艺协会于国庆前出版《见证历史现场——黄奕欢的传奇人生（1908—1985年）》一书，由协会理事（副研究与展出）薛依云编著，黄奕欢的儿子黄一雄资助出版。文艺协会并希望借助此书募款。

文艺协会会长成君说，已有42年历史的文艺协会从未有过自己的会所，协会正在筹划成立发展基金，希望能募款购买会所，为长远发展奠下稳定基础。

成君说，黄一雄是协会的名誉会长，他一直希望为父亲出版一本书，而薛依云收集了不少历史资料，因此便有了出版此书的想法。

花两年时间翻查大量资料和编写此书的薛依云告诉《联合早报》，他并不认识黄奕欢，但在阅读各种资料后，发现这位人物在重大历史事件中几乎无所不在，于是决定通过梳理华社近百年的各种历史事件，擦亮黄奕欢的历史光环。

薛依云所参考的资料，包括黄奕欢1981年所做的口述历史访谈录，以及南安会馆1989年出版、黄柏森发行、潘受题字的《黄奕欢先生纪念集》，另外还有其他20种出版物、文章、文献、历史资料等。

黄奕欢骑脚踏车 四处为善济募捐还债

根据黄奕欢的口述历史，他很年轻便当上小坡善济医社主席。当时他与堂兄在加冷路开了一家名为“协隆源”的酒庄，每天上街卖酒收账，过程中结识善济医社的多名董事，包括张惜远、张文流、郭可济、蓝利益等。他们拉黄奕欢加入善济，还推选他出任主席。

黄奕欢接手时，善济欠下2万8000多元债务，他于是骑着脚踏车从大坡到小坡，甚至到新山为善济募捐，无论是几角钱或三五元都不拘，最后终于把债务还清。

善济医社义务执行主席卓顺发说：“一家慈善组织要维持超过百年着实不易，正因为有黄奕欢这样的前辈奠下稳固基础，善济才有今天的发展，有机会继续照顾社会上的弱势群体。”

黄奕欢与侯西反、刘牡丹和周献瑞曾是陈嘉庚身边的四大得力助手。黄奕欢年轻时以善济医社主席身份出席由陈嘉庚召集的赈灾活动，因在会上慷慨发言，引起陈嘉庚的注意，之后便经常收到陈嘉庚的邀请，参加各种活动。

中国著名演员项堃曾撰文说，武汉合唱团到新马筹赈演出三年，当时负责照顾他们日常起居，安排他们到大世界、新世界、快乐世界、胶厂或胶园演出的，正是这位团员口中的“奕欢兄”或“黄大哥”。

黄奕欢祖籍福建南安罗东镇，生前和南安会馆关系密切。南安会馆会长陈奕福说，马来西亚南安联合总会的成立，要归功于黄奕欢的前瞻性思维，他倡议把全马的南安社团紧密串联起来，更好地发挥乡贤之间的团结互助精神。

《见证历史现场——黄奕欢的传奇人生》已在本地各大书店出售，定价38元，所有收入将捐作文艺协会发展基金。