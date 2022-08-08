【活动】

新加坡中华总商会本月11日（星期四）下午2时30分，在终身学习学院主办“数码新时代：元宇宙及游戏化带来的消费新升级”工作坊。李秀平副教授主讲。免费。报名网址：https://bit.ly/3zXXp1L。电话：63378381

生命同行坊本月16日（星期二）和17日（星期三），上午10时至中午12时，在唐城坊4楼举办两场“迈向圆满人生”系列讲座，了解社会福利与医疗服务资讯，学习如何安排后事，以及做临终准备。50岁及以上人士免费。报名请拨电65389877，或上网：forms.gle/BFcUgaqZ6qQhb1ok7。

365防癌教育协会本月20日（星期六）晚上8时30分举办线上讲座“了解胃癌症状、风险和治疗”，谢文荪医生主讲。网址：www.facebook.com/365cps

国声音乐社本月27日（星期六）下午2时，在牛车水人民剧场举办粤剧演出“守得云开见月明，粤剧曲艺庆中秋”。免费。索票链接：forms.gle/BBnfNSyXkcpUs3ru6。电话：88934788

新加坡李氏总会9月19日（星期一）下午1时30分，在胡姬乡村俱乐部举办第七届李文献医生杯李氏总会高尔夫球赛。9月10日报名截止。电话：62967388

【课程】

南洋理工大学孔子学院9月17日（星期六）和24日（星期六），上午9时30分至中午12时30分，在南大孔子学院主办心理健康课程“以微笑应万变”。识别心理健康问题的体征和症状，学习预防和管理的方法。陆华主讲。电话：65141398／电邮：cifp@ntu.edu.sg