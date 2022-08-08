精深局推出伙伴计划 助五组织提升员工技能

新加坡精深技能发展局同新加坡中华总商会等五个组织推出技能发展伙伴计划，协助这些团体培训人才，提升员工的技能。

精深局星期四（8月4日）同新加坡中华总商会、新加坡科技工商协会、新加坡电脑协会、新加坡工程师学会，以及人力资源专才学会，签署谅解备忘录，让精深局成为这些团体的技能发展伙伴。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳以主宾身份见证了签约仪式。

根据技能发展伙伴计划，精深局将与这五个团体合作鉴定行业所需要的技能、推动技能发展和行业转型、重新设计工作以便更好地连接，以及协助员工掌握必需技能，并通过举办各种培训课程包括训练营、大师班等，让企业和员工与时并进。

他们也会培养一群技能发展专才，协助规划和执行技能发展伙伴计划的活动。

精深局局长陈谷炎在签约仪式上致辞时指出，终身学习日益受重视，企业和员工秉持学习精神，持续提升技能以维系发展已变得至关重要，大家也普遍意识到技能提升的价值。

颜晓芳颁发结业证书给商会培训课程（TA 101）首批共18名结业生。

这个由中华总商会及与南洋理工学院联办的五天课程在7月19日推出，内容符合商团发展模式与人才技能框架下的技能标准，多个商会和专业组织都派员参与。

商会商团要转型 须让员工具备足够技能

中华总商会会长高泉庆说，在快速变化的商业环境中，许多传统产业亟需转型和创新。为了协助本地商会及商团跟上转型步伐，一定要让商会及商团工作人员拥有足够的技能。

新加坡精密工程科技协会副执行理事王安为及新加坡家具工业理事会市场传播主任陈颐娴都是课程的首批学员。

他们受访时异口同声说，上课后获益良多，可与来自不同行业的商会、专业组织代表交流，从中也了解了其他人面对的挑战和解决方案。