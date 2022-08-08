银行主管黄淑敏已婚并育有两名孩子，平时工作虽忙碌，她仍致力于在工作和家庭生活之间取得平衡，也常抽空当义工。多年的义工经验，更让她体会到个人小小付出，让有需要者受益所带来的成就感。

先为慈善组织食品仓库协助打包物资，再到社区爱心厨房帮忙备菜，以派发食物给有需要的群体，银行主管黄淑敏积极参与各种志愿服务活动，尽自己的一分绵力，贯彻取诸社会、用诸社会的精神。

现年40岁的黄淑敏已婚并育有两名孩子，平时工作虽忙碌，她仍致力于在工作和家庭生活之间取得平衡，也常抽空当义工。多年的义工经验，更让她体会到个人小小付出，让有需要者受益所带来的成就感。

黄淑敏任职的公司大华银行鼓励员工参与志愿服务活动，集团常举办各类与艺术、儿童、教育相关的企业社会责任活动，也提供员工每年三天有薪假期，让他们在上班日去当义工。

翻开黄淑敏的义工记录，她参与的活动类别多数和儿童与援助低收入家庭有关。她不久前就和一群同事带领约20名小学生，到双溪布洛湿地保护区展开大自然和科学之旅。

这名2019年大华银行最具潜能志愿服务员工奖得主说，除了让孩童们亲近大自然，自己也获益良多。

多年的义工活动就让她认识了许多志同道合、来自不同部门的同事，一些热心同事一旦知道有意义的活动，也会动员组织大家一起参与。

“我向来都想尽个人能力回馈社区，公司和上司在这方面都很支持，让我们去参与有意义的活动。”

过去两年因冠病疫情影响，实体义工活动骤减，一些活动改成线上举行，但黄淑敏观察到，不能面对面交流让活动效果大打折扣，参与人数也较少。所幸防疫措施近期大幅放宽，实体活动逐渐恢复，令她感到欣慰。她寄望未来可参与更多义工活动，继续为社会做出贡献。