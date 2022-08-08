新马跨境巴士 公众诉：苦等逾一小时

公众申诉，汉达英达（Causeway Link，简称CWL）巴士公司的跨境巴士服务恢复近两个月，近期却需苦等超过一小时，耽误不少通勤时间。

杨小姐（37岁，销售人员）告诉《新明日报》记者，她住在马来西亚柔佛新山武吉英达，到新加坡工作已经18年，过去一直往返两地，直到疫情暴发才停止。后来，新马跨境巴士服务重启，她再次成为越堤族，近期却发现候车需等上一小时。

“最近这一个月，我早上7点就等CW3或者CW6巴士，但往往都要等上一小时。有时，巴士早上7点52分才来，到了关卡却发现那里有七辆巴士，如此安排令人费解。”

杨小姐说，之前只需等30分钟，就有巴士载客，并顺利在早上9时抵达裕廊东，如今巴士服务延迟，导致上班族花更多时间通勤。

“不只是去新加坡延误，就连回马来西亚也一样。我晚上11点到马来西亚关卡，也要等上一小时才有巴士来，回到家已深夜。”

巴士公司面簿清楚写着，最早的巴士服务于清晨4时35分开始，间隔20至30分钟就有一辆巴士。如今每小时仅有一趟服务，杨小姐觉得巴士公司应该清楚列明，不让顾客久候。

“我朋友也申诉过，搭CW4往返振林山，近期也要等上45分钟。”

汉达英达指第二通道没专用巴士通道

汉达英达副执行董事林镇芳受询时指出，往返两地的跨境巴士趟次受到影响主要因新马第二通道没有专用巴士通道，在交通严重回堵的情况下，巴士服务受到影响。

“我们已经向有关当局提出此事，并寻求他们的协助，让新马第二通道的跨境巴士能顺利通关。”

完整报道，请翻阅2022年8月8日的《新明日报》。