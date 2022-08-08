寿板店老板被揭 欲盗刷140万元用死人顶罪

八年前破产，年轻寿板店老板摇身变犯罪团伙一员，联手俄罗斯不法之徒，利用公司盗刷数百张海外信用卡，卷走超过35万元后，还企图再捞取约140万元。

被告洪伟良（34岁）面对28项盗刷信用卡、转移赃款、企图妨碍司法公正等多项罪名。他承认其中11项，余项交由法官考虑后，星期一（8月8日）早上被判坐牢51个月。

庭上揭露，被告在2014年破产，却仍继续参与Singapore Bereavement Services及Singapore Funeral Supplies等多家殡葬公司的经营。

根据案情，Singapore Funeral Supplies在2018年申请了新型的付款平台，客户刷卡无须使用实体信用卡，只需提供信用卡号码及有效日期。

被告同年8月开始策划犯案，伙同本地男子黄连兴（译音），联络上四名同伙“Torcat”、“Federation Russia”、“Firuc”，以及“Libean”等陌生的俄罗斯人，由对方提供信用卡资料，他则负责刷卡。

他在2018年8月至12月之间，成功盗刷了116次信用卡，卷走超过35万元，他还企图盗刷另外338次，未得手金额约140万元。

将钱弄到手后，被告用现金、转账、汇款，以及比特币交易的方式将赃款分给同伙，自己分了约10万元。

付款平台发现后，在2018年12月27日报案。

还怂恿警曹长找人串供

警曹长郭忠明去年被判坐牢五个月。（档案照）

事迹败露后，被告试图将一切推给“死人”，还怂恿警曹长帮忙联络证人串供。

被告在2019年4月遭逮捕后，向调查官谎称整起案件由一名已故男子一手策划，还说自己的下属能作证。

他在拘留室时碰到警曹长郭忠明（译音），对方曾在网络直播平台上见过被告，于是决定“卖人情”，帮忙打电话给被告的下属教他串供，结果东窗事发被判监五个月，20年警队生涯毁于一通电话。

伪造收据 欺骗亲人

为隐瞒罪行不择手段，被告不惜多次欺骗亲人。

根据案情，共同经营殡葬公司的亲人早在2018年10月就怀疑被告手脚不干净，因此决定从他手中拿走公司的财政权。

为了将赃款从公司账户弄到手，被告多次伪造收据，从亲人手中骗走支票。

由于被告破产，未经许可不能申请信用卡，曾在2018年8月，盗用岳父的身份证资料，上网申请了一张信用卡，不久就将卡刷爆。

另外，被告在2020年3月找人合伙卖医药产品，但碍于破产身份，因此找了好友当挂名董事，合伙人发现后将好友除名，被告因此报警报复，称合伙人盗用好友的Singpass。

涉信用卡案迄今最严重

被告曾年轻有为，如今却涉迄今最严重的涉信用卡案件之一。

《新明日报》日前报道，被告是工程系毕业理工生，毕业后不接管父母的工程公司，年仅20岁决定创业，当个现代“棺材佬”。

控方表示，这起案件是迄今最严重的涉信用卡案件之一。被告则打算上诉。

主控官指出，被告不但滥用职权、精心策划犯案，还联手外国犯罪分子，计划大规模犯案，自己获利约10万元，也造成了数十万元的不小损失。

主控官说，被告事后还企图妨碍司法公正，简直目无法纪。

法官同意控方的立场，虽然双方都没能找到类似前例，但认为案件涉及的金额以及造成的损失不小，再考虑到被告犯下了一系列罪行，因此严惩他。