李总理：从深层改变应对全球局势转变 我国须推进产业转型技能升级

李总理说，政府知道人民最关注生活费的课题，并正在采取一切必要的措施，全力协助新加坡人应付物价上涨。政府此前已宣布多项援助配套，未来几个月还会推行更多援助措施。

全世界短期内不太可能回到过去几十年低通胀、低利率的时代。国际经济形势已产生变化，新加坡必须通过产业转型、提升技能和提高生产力，从更深层应对局势改变。

尽管我国经济在经历冠病疫情后强劲复苏，但全球经济前景不明朗。李显龙总理在星期一（8月8日）发表的国庆献词中，谈到我国眼下面对棘手的经济挑战。他说，疫情打乱了全球供应链，通货膨胀率在上升，俄罗斯入侵乌克兰更导致这些情况进一步恶化，造成全球的粮食和能源价格上涨。

李总理说，政府知道人民最关注生活费的课题，并正在采取一切必要的措施，全力协助新加坡人应付物价上涨。政府此前已宣布多项援助配套，其中一些措施已经落实，未来几个月还会推行更多援助措施。

“我们采取了果断的行动，从不同的国家和地区进口粮食和其他必需品，储存足够的货品，保证供应充足。一些企业和社区组织也主动推出了援助计划，这让我们感到很欣慰。大家互相帮助，全国万众一心，携手前进。”

为应对输入型通胀，我国收紧货币政策，让新元升值。李总理说，政府准备好在情况恶化时推出更多应对措施帮助国人。

地缘政治局势持续升温 我国须团结应对外部冲击

不过他也提醒，国际经济形势基本上已经发生变化，全世界短期内不太可能回到过去几十年低通胀、低利率的时代。“新加坡必须通过产业转型、提升技能和提高生产力，从更深的层面去应对这个转变。这样，工资的增长幅度才能高过通胀率，国人的实际收入才能逐年增加。”

另一方面，地缘政治局势也带来重重考验，我国周边环境乌云笼罩。李总理说，中美关系正在恶化，双方存在很多难以解决的问题，互相猜疑的情况严重，并且没有太多接触。

“中美关系不太可能在短期内改善。而双方发生误判或事故，就会很容易让情况变得更糟糕。”

俄罗斯入侵乌克兰，也对新加坡乃至整个世界影响深远。李总理说，这场战事导致俄罗斯这个核武大国和许多国家，尤其是美国和北大西洋公约组织成员国陷入对立，深刻的矛盾不易化解。

俄罗斯侵犯乌克兰的国家主权和领土完整，违反《联合国宪章》基本原则，新加坡对此尤其关注。李总理说，这是因为这些基本原则保障了新加坡的安全和生存。

战事也会影响亚太地区的安全。中美关系已因这场战事而更加紧张，中国同美国亚洲伙伴的关系也恶化。“今后，这个区域的竞争会更加激烈，局势也会升温，而我国会不断受到冲击。”

李总理强调，新加坡要继续生存下去，就要靠所有人保持团结，才能从容应对动荡世界所带来的各种挑战。新加坡必须依靠全面防卫，并继续拥有一支强大、可靠的武装部队和内政团队。

“到目前为止，本区域保持和平和稳定，但今后的几十年，情况未必会一样，因此，我们也要做好心理准备，应付挑战。”

李总理呼吁新加坡人在保持警惕应对突发危险的同时，也要不断构想和打造理想家园。冠病疫情不会是我国应对的最后一场危机，但即使接下来还得面对暴风雨和动荡，新加坡人也不必感到害怕。

“只要我们保持团结，坚毅强韧，就能让新加坡持续和平安全、继续繁荣昌盛，我们也可以一起建设一个包容社会，一个让世世代代国人有所归属、感到自豪的温馨家园。”