300多人参与 总统府复办实体国庆敬礼

随着防疫措施大幅度放宽，总统府在今年的国庆日前夕恢复了全面实体的户外国庆敬礼仪式。哈莉玛总统率领300多人举行了简单但庄严的仪式，为新加坡庆祝57岁生日。

国庆敬礼仪式星期一（8月8日）早上9时30分在总统府广场举行，出席仪式的包括总理李显龙、副总理兼财政部长黄循财、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、公务员首长叶成昌，以及300多名来自总统办公室、总理公署和新加坡宪兵部队的人员。

李总理随后发面簿贴文说，这是自疫情暴发后，首次以全面实体的方式在总统府现场举行仪式。“因此，能够像过去那样一起唱国歌《前进吧，新加坡！》和宣读信约，特别有意义，希望我们能继续这样做。”

哈莉玛总统也通过面簿说很开心今年能在总统府举办更大型且实体的仪式，一起庆祝新加坡独立的日子。

“过去57年，我们走过了漫长的路，也达到很多里程碑。我有信心我们若保持团结，且一起面对挑战，新加坡将能在未来的岁月里，继续发展壮大。”

过去两年，总统府的国庆敬礼仪式因防疫措施，以线上线下的混合模式举行，上百人通过线上参加仪式。前年的国歌和信约也都预先录制好；到场嘉宾必须时刻戴着口罩，保持1米的安全距离。

黄循财星期一也参加由财政部举行的国庆敬礼仪式。他发面簿贴文鼓励公务员，要切记自己所做的工作对国家很重要。“你们的辛勤工作和努力帮助国人克服挑战，为更美好的未来而奋斗。”

今年的升旗礼在户外进行，无须戴口罩，众人首先一同高唱国歌、宣读信约和唱爱国歌曲《奋起为新加坡》，之后到总统府宴会厅欣赏包容乐团“紫色交响乐团”（The Purple Symphony）的现场表演，包括演奏去年的国庆歌曲《The Road Ahead》。