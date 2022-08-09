6258人获颁国庆奖章 李子扬陈祝全和哥比纳获颁殊功勋章

为我国多个领域做出杰出贡献的印族文化馆咨询委员会前主席哥比纳·比莱（Gopinath Pillai）、公共服务委员会主席李子扬，以及卫生科学长、卫生部医疗护理转型署执行署长陈祝全教授，获颁2022年国庆奖章的最高荣誉殊功勋章。

殊功勋章（Distinguished Service Order）是政府为褒扬对社会有巨大贡献人士而颁发的荣誉奖章，自1998年以来已经授予44人。

仅次于这最高殊荣的功绩奖章，今年有四人受封，他们是卫生部常任秘书陈英杰、上诉庭法官潘文龙博士、SMRT主席佘文民，以及共和理工学院主席黄昌福。

总统每年国庆都会颁发奖章给对国家和社会建设有功的官员、军警人员和社会贤达，今年获颁各级国庆奖章的共有6258人，其中近58％是长期服务奖章。这也是1997年以来获颁国庆奖章人数最多的一次，1997年共有9883人受封，其中超过九成是长期服务奖章。

今年共有15人获得公共服务星章（勋条），其中包括善济医社义务执行主席、拉丁马士公民咨询委员会赞助人卓顺发博士。

国庆奖章受封名单上也有多名外国友人，其中四人获颁公共服务星章—新加坡卓越之友奖（BBM-Distinguished Friends of Singapore）。

他们是淡马锡国际咨询小组成员、瑞典著名商业领袖瓦伦堡（Marcus Wallenberg），驻大阪名誉总领事、日本制造商禧玛诺（Shimano）主席岛野容三，英国戴森公司创办人兼主席詹姆斯·戴森爵士（Sir James Dyson），以及金管局国际咨询小组成员、美国银行家温拓思（William Thomas Winters）。

另外八人获颁公共服务奖章—新加坡之友奖（PBM-Friends of Singapore），包括彩虹俱乐部主席沙西古玛副教授（Sashikumar Ganapathy）、埃克森美孚高级副总裁威廉斯（Jack P. Williams），以及国立研究基金会研究员评估小组成员克拉特兹尔教授（Michael Graetzel）。

友诺士公民咨询委员会赞助人廖福明等67人获颁公共服务星章，新加坡宗乡会馆联合总会秘书长吴绍均等188人则获颁公共服务奖章。

今年共有10人被授予公共行政（金）奖章，包括获加封勋条的国家法院前副首席法官珍妮花玛丽（Suriyiacala Jennifer Marie）。

三军总参谋长范瑞祥准将获颁公共行政奖章（金）（军事）。