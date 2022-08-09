市建局征公众意见 盛港地段拟建住宅居民盼建学校巴刹

盛港芬薇这幅保留地段拟重新规划为住宅用地，日后可能兴建组屋或公寓。议员表示该区住宅需求越来越高，居民则声诉轻轨列车和巴士拥挤，中小学名额竞争激烈，湿巴刹和公园不够，应用来建造公共设施。

盛港芬薇一幅保留地段拟重新规划为住宅用地，日后可能兴建组屋或公寓。一些居民对此表示失望，他们指出区内交通拥挤、学校和巴刹等设施不足，促请当局考虑把地段改为用来建造公共设施。

这幅占地约1.8公顷的地段坐落在芬薇连路（Fernvale Link）和芬薇弄（Fernvale Close）旁，靠近拉雅（Layar）轻轨列车站。

市区重建局上星期二（8月2日）在网站上发布通告，拟议在最新的2019年发展总蓝图中，把这幅保留地段（Reserve Site）改划为住宅区。

保留地段是具体用途未明的地段，有关当局可能允许将地段暂时用于配合周边地区的用途。按规定，当局修改发展总蓝图的提案必须公开接受评议，如果没有公众反对，获批后才会结合进发展总蓝图。

负责芬薇区事务的宏茂桥集选区议员颜添宝上星期六（8月6日）在面簿贴文说明有关修订，并指居民可向市建局提出建议和反馈。他说，人们对芬薇的住宅需求越来越高，日后在这里推出的住宅预料会颇受关注。

尖峰时段像装沙丁鱼 要搭轻轨得等三趟

不过，一些居民留言反对兴建更多住宅，原因包括区内轻轨列车和巴士拥挤、仅有的几所小学和中学名额竞争激烈，也没有足够的湿巴刹和公园。

住在芬薇近六年的郭泽霖（74岁，退休者）受访时说，区内已有很多住宅，如果这块空地能建成公园，会更理想。“我常听女儿说，上下班尖峰时段的轻轨列车车厢（挤满人）犹如‘沙丁鱼’状态，有时得等到第三趟才能上车，如果要再建住宅，应增加列车趟次或车厢。”

杨姓经理（41岁）在这一区住了九年，看着一片片树林和草地相继发展成一栋栋组屋和公寓。

她说，转为住宅用途的地段虽然地点方便，靠近轻轨站、超市和新建成的芬薇小贩中心，但也是芬薇为数不多的空地，而且被沿河公寓项目包围，要是再建住宅，就看不到河畔景色。

“跟这块地相隔一个路口各有一所小学，但都是2C阶段就得抽签的情况，所以应该考虑再建小学。”

这幅靠近榜鹅河的地段周围公寓林立，有Lush Acres、云水苑（H2O Residences）、御川苑（Riverbank @ Fernvale）和林河苑（RiverTrees Residences）。地段的另一侧是组屋区。

分析：总容积率达3.9 可建更密集住宅

合登集团高级研究主管李思德说，区内已有Lush Acres这类执行共管公寓（EC）项目，日后这幅地段也可能推出EC，为居民提供从组屋提升的机会。

根据修改提案，芬薇这幅地段大致改划为住宅用地后，可获批的最高总容积率为3.9。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣认为，相较于附近住宅用地3.0或3.5的总容积率，这幅地段可用于兴建更密集住宅，加上靠近实里达，有建筑高度限制，因此可能推出较适合密集建造的组屋项目。“政府近来提倡打造结合私宅和组屋的住宅区，若有需要，在这里兴建组屋也不令人意外。”