回收率从75％提高至90％ 反向渗透回流技术加大新生水产量

公用局2015年到以色列考察后，开始与以色列公司ROTEC合作，试用反向渗透回流技术改善薄膜性能，将水流改为双向，从而防止薄膜结垢。这样一来，处理的水量可增加两成，回收过程中产生的废盐水量也减少六成，除了降低营运成本，还能减少对环境的影响。

为进一步降低新生水的生产成本，并增加每日可处理的水量，公用事业局正探讨采用新的反向渗透回流技术，将新生水回收率从目前的75％提高至90％。

我国2002年推出新生水，利用薄膜技术将用后水回收净化成食水，至今已有20年。新生水作为我国“四大水喉”之一，目前可供应本地约四成的用水需求。五座新生水厂每日可处理的水量达到1亿7000万加仑，足以装满约306个奥林匹克标准泳池。

新生水主要供应给工商业用户和晶圆制造厂，以冷却冷气系统，从而减少耗水。天气干旱时，公用局也会为蓄水池注入新生水，混合后处理成饮用水。

此前，新生水的回收率受限在75％，主要是因为薄膜水流局限于单一方向。水中的钙、铁、磷酸盐和有机物，容易形成矿物结垢，导致薄膜表面阻塞。

公用局2015年到以色列考察后，开始与以色列公司ROTEC合作，试用反向渗透回流（Flow Reversal）技术改善薄膜性能，将水流改为双向，从而防止薄膜结垢。这样一来，处理的水量可增加两成，回收过程中产生的废盐水量也减少六成，除了降低营运成本，还能减少对环境的影响。

探讨采用仿生薄膜技术 可进一步减少三成能耗

公用局受询时指出，这项新技术2016年在克兰芝新生水厂进行测试，试行一年后证实可行，预计2025年和2026年分别在新的樟宜和大士新生水厂采用。

公用局副总裁（营运）佘海利接受《联合早报》访问时透露，新的樟宜新生水厂原定2024年竣工，因冠病疫情影响工程进度，预计2025年中旬才会启用。

除了回流技术，公用局也探讨采用仿生薄膜技术，料可进一步减少三成能耗。

这项与南洋理工大学新加坡薄膜科技中心合作开发的薄膜技术，效仿红树林等自然界生物的细胞，透过水通道蛋白的仿生薄膜（aquaporin biomimetic membrane）技术，有效阻隔高浓度的盐分，让水分子通过。

比起传统的反向渗透膜，仿生薄膜只须施加一半的压力，就可达到相同的透水性，能耗因此较低。公用局上个月开始在乌鲁班丹的新生水厂试行这项薄膜技术，为期一年，每天可处理100立方米的水量。

佘海利说：“同20年前相比，生产新生水使用的薄膜如今更持久，也更具能源效率。但我们不能视为理所当然，必须持续与业界紧密合作，寻找成本更低且更有效的方案。”

成本方面，反向渗透膜的价格已从1970年代的每片7000美元（约9660新元），降至目前的500美元（约690新元）。薄膜使用期也更持久，原本须每五年更换一次，如今可延长到七至10年。

不过，近年气候变幻莫测，加上能源价格高涨，难免对新生水的生产成本造成部分影响。佘海利强调，更重要的是善用现有资源。“能源价格不是我们可以控制的，不论能源价格高低，我们都会竭尽所能，降低生产新生水的能耗。”