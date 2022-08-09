干旱时为蓄水池注新生水 水量可达每日8000万加仑

天气干旱时，公用事业局会为蓄水池注入新生水，混合后处理成饮用水。注入的新生水量视情况而定，最多可达每日8000万加仑。

公用局副总裁（营运）佘海利说，若是下雨天，蓄水池水量充足，就不必注入新生水。

问及近年干旱天气更频繁，是否意味着注入蓄水池的新生水量也须增加，佘海利解释，这不完全取决于气候，新生水厂和海水淡化厂的运作并不受降雨量影响。

他重申，更重要的是建立水供的韧性，确保可以回收所有用后水，进行处理和净化。

纪念20周年改用纸盒装

净化后的新生水主要供应给工商业用户，作为非食水用途。公用局受询时透露，本地目前有21家晶圆制造厂、250座商业建筑，以及超过500家石油化工和电子业等领域的制造商，使用新生水来冷却冷气系统，从而减少耗水。

目前的新生水价为每立方米2元3角3分，包括污水处理费和10％耗水税。政府最近一次调高新生水价是在2018年7月。

为纪念新生水推出20周年，新生水瓶今年换“新装”，改用纸盒包装。

从早期贴上不同颜色贴纸的精美塑料瓶，到去年首次采用可重复使用的瓶子，佘海利说，成本效益只是更换包装设计的部分原因，更重要的是为了保护环境，提高公众意识。

与父亲一起观看国庆庆典预演的李瑞铃（31岁）认为，今年的新设计非常环保，包装上的蓝色元素也赏心悦目。自新生水20年前推出以来，她就经常饮用，因此不担心味道或水质。

每年三次审计确保水质达标

公用局每年对新生水的水质、新生水厂的运作和维修，以及工作人员的能力，进行一次外部审计和两次内部审计。外部审计小组由国际专家组成，内部审计则由本地专家小组展开。

审计小组会向公用局提呈报告，确定新生水的水质符合饮用水标准，可安全地直接使用或间接食用。

佘海利说，每当新生水厂采用新技术或设备，审计小组也会严格审查数据，确保不影响水质。包括外部和内部审计在内，公用局每年对新生水进行约50万次样本测试。

“我们最大的恐惧是自满，因此必须定期检查，不能掉以轻心。一旦犯下一次失误，就很难挽回公众的信任。”