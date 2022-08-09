当年加入五人“先锋团队”至今 工程师：像履行“第二次国民服役”

自新生水推出20年以来，倪绪发和白智兴一直在本地第一座新生水厂任职。对他们而言，参与对国家极其重要的新生水项目就像履行“第二次国民服役”。

勿洛新生水厂副总经理倪绪发（61岁）和高级工程师白智兴（52岁）分别在1981年和1991年加入当时的环境部（现称永续发展与环境部），担任机械人员和电机技师。20年前，他们接到参与研发新生水的任务，毫无头绪，要从零开始学习全新的技术。

倪绪发说，团队认准新生水“只许成功，不许失败”，因此投入大量时间和精力，并不断自我挑战，踏出舒适圈。

白智兴忆述，当时仅五人的“先锋团队”全靠人工操作，每天三班轮流采集新生水样本，送到化验室进行检验和记录。来自美国和澳大利亚的顾问和承包商也不吝共享知识。大家紧密合作，培养出“革命情感”。

看到新生水流出那一刻 不敢相信自己眼睛

他笑说：“起初看到一堆水箱和水管，大家都怀疑浑浊的用后水要如何变成清澈的新生水。但看到新生水流出来的那一刻，我们都不敢相信自己的眼睛，兴奋地拿起新生水互泼。”

回想起2003年建厂初期面对的挑战，倪绪发说，当时勿洛新生水厂每日最多可处理700万加仑的水，但随着新生水的需求与日俱增，每日接到的订量都非常接近700万加仑的顶限。

由于当时只有勿洛和克兰芝两座新生水厂，团队不得不设法提高产量，甚至必须动用新生水试验厂来补充缺口。

如今，勿洛新生水厂的产量已增至每日1800万加仑，足以装满约32个奥林匹克标准型泳池。

有了自动化监察系统，工作人员可在不看到水的情况下监控水质和生产程序。他们只要在电脑系统上点击按钮，水箱的阀门就会打开，不必亲自到现场转动阀门。不过，每日三次的抽样和检验仍是必要程序，净化新生水使用的薄膜也必须每两三个月清洗一次。

倪绪发强调，所有设备都须定期维修保养，才能够应付工商业用户对新生水的每日需求。

白智兴说，能够参与谱写新加坡的水源故事，令他深感荣幸和自豪，也是这20年来最大的收获。

“我们向世界证明了，新加坡虽是小国，却能够通过先进科技建立起水供韧性。”