李总理呼吁国人参与“新加坡携手前进”运动 携手黄循财和4G团队共创新加坡未来

总理说，黄循财和第四代领导班子正通过“新加坡携手前进”运动，邀请国人一起更新社会契约，规划新加坡的未来。“我们恳请大家提出建议和想法，携手共创新加坡的未来。”

李显龙总理今年的国庆献词在滨海湾花园录制，而花园所在地曾是一片大海。总理以此说明为新加坡做好长远规划的重要，并呼吁新加坡人积极参与由副总理兼财政部长黄循财和和第四代领导班子发起的“新加坡携手前进”运动，一同更新社会契约和规划新加坡的未来。

李总理在星期一（8月8日）发表的国庆献词中说，新加坡一贯的作风，是勇于追逐梦想、致力翻越一座座高峰，不断寻找更好的解决方案和新机遇。

“我们深谋远虑、未雨绸缪，我们不只是为了接下来的五到10年而策划，而是为了30年后、50年后或更远的未来做打算。”

今年是滨海湾花园落成10周年，李总理说，这个过去是一片大海的花园，建设工作早在几十年前就已经开始，从约半个世纪前就开始填海建造滨海南和未来的市中心。后来，政府认为应该在市中心的中央位置打造具地标意义的绿色公共空间，于是开始构思和打造滨海湾花园。不久后，滨海东花园还要动工建造建国先贤纪念园。

市区重建局也在去年启动了长期规划检讨，目前正在展示大型发展项目的发展概念，以及打造新社区和绿色空间的点子。

李总理指出，长期规划不仅在基础设施，也须确保我国经济持续发展和社会继续保持强韧。政府为此须不断投入资源，让国人有机会发挥最大的潜能，同时照顾好年长者和弱势群体，加强新加坡人的身份认同。“每一代国人都能够有更远大的抱负和理想，为他们的下一代建设更美好的新加坡。”

他说，黄循财和第四代领导班子正通过新加坡携手前进运动（Forward Singapore），邀请新加坡人一起更新社会契约，规划新加坡的未来。

“我们恳请大家积极参与这项运动，提出建议和想法，携手共创新加坡的未来。”

回望国家两年半来的抗冠病疫情路程，李总理说，目前的情况比过去好很多，尽管最近病例增加，我国还不需要再次收紧防疫措施。

李总理说，新加坡人经历了许多波折，始终团结一致，携手渡过了一道道难关。而新加坡能够控制疫情，是因为社会里有高度的信任。

这不只是民众对政府的信任，愿意听从政府的建议，也包括新加坡人彼此的信任。李总理说，大家负起了应有的个人和社会责任，也自动自发帮助和照顾其他同胞，是这份互信帮助新加坡克服了逆境。

他说，迈入后疫情时代，维持上下一心仍至关重要。