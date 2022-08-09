杨荣文：不参加明年总统选举

前外交部长杨荣文明确表示不会参加明年的民选总统选举，而是希望能好好地过他目前“半退休的生活”。

配合8月底为新书“Musings”（意为冥想）举行推介仪式，杨荣文（67岁）星期一（8月8日）接受《联合早报》专访。对于这次出书或许会被看作是为他明年参加总统选举造势时，他斩钉截铁地指出这不是出书的目的。

“这不是整个计划的目的，工作完成时，我会已经写了大概25万字，这是个巨大的工作。我若知道它这么耗时和费神，我才不会投入其中。”

针对记者进一步问杨荣文是否就不会参加总统选举了，他以“是的”明确回应。他说，自己表达了自己的看法，这本书或许会让这一点更加突出。

他说：“我有点像个自由的灵魂，我喜欢做揣测、喜欢无拘束地发言，有时候所说的东西会政治不正确。

“而现在我已半退休，我享受和珍惜这份自由。如果你是一位总统，你的言行举止都要很自律。”

在2011年国会选举中落败并自此引退后，杨荣文仍不时参与讲座和论坛等，并且接受不少国内外媒体的访问。他昨天在谈到不会参选总统时说，当总统“实在会约束我，我宁可更自由”，并且强调当总统并不吸引他。

在谈到即将付梓，类似回忆录而又非以回忆录形式呈现的新书时，杨荣文透露出版背景。他说，前媒体人、作者云大篪邀请他出书时，提议用访问的方式进行。杨荣文以为只要轻松地接受访问，因此欣然答应。结果由于性格认真，他每回接受两三个小时的访问之前，都会用10个小时准备，把要点都记录下来。此外，他还翻箱倒柜，找了不少照片收录在书里。

不过，尽管有些精疲力竭，杨荣文说自己从中也得到满足感，因为他在搜寻自我的同时，得要厘清自己的思绪，得不断做修改，得更意识到面对一些矛盾或两难的情况。

2015年出版《杨荣文言论集：榕树下的沉思》一书时，杨荣文曾在书中写道：“竞选总统只是责任所在，并非野心使然。竞选总统不应是为了证明自我。”

下届总统选举最迟须在2023年9月举行，到时将是公开的选举，并不会保留给特定种族参加。

2017年的总统选举，指定必须由马来族参选，哈莉玛总统当时是在无对手的情况下当选。

到了明年如果还是个没有竞选的选举，杨荣文会否“挺身而出”，他的答案依然是“不会”。

他稍作停顿后立即又说：“我敢肯定会有很多人参选。”