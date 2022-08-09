串谋盗刷信用卡35万元 寿板店老板判监51个月

东窗事发后，被告洪伟良还把罪名推给一名死者，甚至为了圆谎而怂恿一名警曹长帮忙拨电给他的职员企图串供。

联手至少四名本地和俄罗斯犯罪分子干案，寿板店老板利用多张外国信用卡的资料，在两个月内未经授权盗刷超过35万元，另外还有140余万元最终因被拒而未得手。

东窗事发后，他还把罪名推给一名死者，甚至为了圆谎而怂恿一名警曹长帮忙拨电给他的职员企图串供。

法官下判时说，本案涉及金额高，是本地至今最严重的信用卡案件之一，最终判被告坐牢51个月。

被告洪伟良（34岁）面对28项盗刷信用卡、转移赃款、企图妨碍司法公正和抵触公司法等罪名。他于8月8日承认其中11项，余项交由法官考虑。他不服所判，已通过律师提出上诉。

根据案情，被告于2014年宣告破产，但他却违法参与管理三家殡葬公司和一家帐篷租借公司。

他管理的其中一家殡葬公司Singapore Funeral Supplies在2018年申请了新型的付款平台，客户无须使用实体信用卡刷卡，只须提供信用卡号码和有效日期就可付款。

被告于是利用这个便利，伙同本地男子黄连兴（译音）和三名相信来自俄罗斯的陌生男子干案，利用他们提供的外国信用卡资料，在他的公司刷卡“消费”。

同年8月至12月，被告未经授权进行了452次转账，其中114次过账，盗刷了超过35万元，另有140万余元因转账被拒而未得逞。

钱到手后，被告以现金、汇款或比特币的方式将赃款分给同伙，自己则分得10万元。

多名信用卡用户后来否认其中的33万余元转账，付款平台为此作出退款，但付款平台仅从被告公司讨回5万多元，最终仍蒙受27万余元的损失。

东窗事发后，被告却把罪名推给一名他曾协助办理葬礼的死者，还称自己的员工能作证。当时一名警曹长郭忠明（43岁）曾在网络直播平台见过被告，因此与当时还押在拘留室的被告打招呼。

被告为了圆谎，指示郭忠明帮忙拨电给他的职员串通口供，结果职员接到来电时正接受调查，通话内容因此被揭发。曾在警队服务20年的郭忠明事后因协助企图妨碍司法公正，被判坐牢五个月。

2018年，被告的亲人对公司的债务问题存疑，因此从被告手中拿走财政权。然而，被告为了将上述赃款从公司户头弄到手，多次伪造供应商的单据，从亲人手中骗走支票，盗提超过26万元。被告同年也利用岳父的资料申请一张信用卡，并盗刷4000多元。

被告也在2020年3月与人合伙卖医药产品，却瞒着破产的身份，找了职员充当挂名董事，合伙人发现后将这名职员除名，被告却报假案诬赖合伙人盗用Singpass，以此报复合伙人。

另外，被告也把一名退休军人与家人的照片上传到网上，还透露他们的名字和身份证号码，留言骚扰他们。

控方指出，被告滥用职权精心策划犯案，要求法官严惩。