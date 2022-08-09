中华总商会支持更新社会契约 坚信先贤理念经得起考验

新加坡中华总商会支持我国更新社会契约，也坚信国家只要建立在先贤的崇高精神和正直理念上，必能经得起时代的考验。

时隔两年，新加坡中华总商会星期一（8月8日）再次举办实体的国庆晚宴。

今年3月上任的中华总商会第61届会长高泉庆致辞时说，这两年多来，冠病疫情起伏不定，战争、地缘政治变化、通货膨胀和经济衰退的忧虑接踵而来，使粮食和能源供应紧张。再加上极端的气候挑战，种种因素对国家带来深远影响。

总商会认为，社会要取得高度团结，不可缺少四大要素：深获人民信任的政府；有社会担当、无私回馈的商业领袖；有共同价值观和紧密联系的公民社会；以及全民的居安思危和防卫意识。

高泉庆指出，地缘政治越发动荡，新加坡人越须携手同心，加强国防实力。

他也提到，数码革命带来了越来越多源自网络世界的不稳定因素，因此，全面防卫的观念必须普及，获得全民支持，国家安全才有保障。

他提醒，新加坡人不能将我国今天取得的成就视为理所当然，只有自强不息才能继续前进。

建国以来，总商会积极收集商界意见和民意，是促进劳资政三方紧密合作的枢纽。总商会非常支持政府更新和强化社会契约，包括缩小因贫富差距带来的机会差异、巩固新加坡人对制度的信任、加强社区联系和凝聚国家身份认同，让新加坡人为拥有这个身份感到自豪。

活动嘉宾文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在切蛋糕仪式后发表祝词说：“祝大家国泰民安、生意兴隆、心想事成、万事如意、身体健康。”

约540名中华总商会会员、我国政要和不同领事馆的代表出席了星期一的国庆晚宴。