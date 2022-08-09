国家美术馆推出“万众一心”学习展 逾9万学生采访长辈拼凑家园故事

“万众一心”新加坡学习展以实体展板呈现180则图文，其中10所学校的学生来到展场，为大家叙说他们和长辈互动的故事。

本地110所学校的学生通过采访家中长辈，了解长者的宝贵经历，再通过图文把这些故事呈现出来与公众分享，为国家庆生送上美好的祝福。

“万众一心”新加坡学习展星期一（8月8日）在国家美术馆开幕，通过电子屏幕展出超过9万名学生参与制作的图文故事和对国家的祝福，并选出其中180则图文以实体展板呈现。其中10所学校的学生来到展场，为大家叙说他们和长辈互动的故事。

巴耶利峇美以美女子小学五年级学生黄家馨（11岁）说：“外公外婆和我分享了他们小时候的美食，比如冰球、娘惹糕点等，我更了解他们过去的生活了。他们的经历也让我更懂得感恩，珍惜现在拥有的一切。”

百惠小学校长李涑寅说：“这次的活动让学生有机会和家中老一辈针对不同课题进行交流，希望他们对长辈以前的艰苦生活更能感同身受，从而懂得珍惜现在的美好生活。”

家庭对于塑造孩子的性格及培养正确的价值观至关重要，“万众一心”新加坡的创办团队举办这个活动，就是为了让我国的青少年认识到家庭的重要性，并培养他们对国家的归属感。通过鼓励学生与家中长辈进行深度交流，可让孩子们了解新加坡建国的艰辛以及长辈对家国的奉献，并希望借此激励他们为新加坡创造更美好的未来而共同努力。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲是学习展开幕式的主宾。她同“万众一心”新加坡创办团队的创办人曾莹凌、国庆庆典筹委会主席吴培铭准将以及新加坡国家美术馆高级总监陈书滢，一起把这份特别的礼物献给新加坡。

刘燕玲说：“家庭和谐是社会发展的基石，希望青少年在忙碌的同时别忘了和家人多交流，了解家人。大家万众一心，携手前进，建设更美好的新加坡。”

学习展配合新加坡57周年国庆而举行，参观者也可在现场通过扫描二维码，为国家献上祝福。