改进保健系统 打造研究创新生态 陈祝全闪耀三大领域受封殊功勋章

陈祝全接受媒体访问时说，冠病影响世界上的每一个人，而且肆虐的时间更长，这让人们意识到科学与技术如何帮助人们理解和应对快速发展的传染病，并发挥重要作用。

改进我国的医疗保健系统、打造研究和创新生态，以及为新加坡国立大学的转型做出贡献，对卫生科学长兼卫生部医疗护理转型署执行署长陈祝全来说，是意义重大的三个工作领域，而这三个领域虽然各不相同，却彼此紧密相连。

配合受封殊功勋章，陈祝全（62岁）在卫生部医疗护理转型署的办公室接受媒体访问。

陈祝全是在1997年受委出任国大医学院院长，当时他才38岁，是最年轻的院长。三年后他调入卫生部出任医药总监，在2003年带领团队应对沙斯疫情。更为人熟知的是陈祝全2008年至2017年出任国大校长，这段期间，他领导国大在教育、研究和创业领域取得长足进步。

他对记者回顾过去几十年的工作经历时解释，如果没有顶尖的大学，就不可能发展出生物科学与科技中心；没有坚实的研究与临床基础，就无法将实验室中的发现转换为可以帮助病人改善健康的措施，更不可能给医疗保健系统带来变革。“这些都是紧密相连且令人兴奋的。”

陈祝全也说，这些领域中的每一个都非常有趣，也很重要，但对他来说最令人兴奋的，是发掘这三个领域之间的联系。

他指出，冠病影响世界上的每一个人，而且肆虐的时间更长，但这也让人们真正意识到科学与技术如何帮助人们理解和应对快速发展的传染病，并发挥重要作用。

例如，冠病疫情期间卫生部在国大苏瑞福公共卫生学院的协助下进行了几次深入研究，将所有已发布的可用数据转换成决策者参考的依据，以此决定如何应对这场疫情。

陈祝全认为，在不同领域和不同类型的难题之间架起一座桥梁的能力将越来越重要，因为它们之间有很多共同点，尤其是思考政策的社会要求时，科学技术和更广泛的研究结果可以做出贡献，因此人们必须找到在这些不同领域之间架起桥梁的方法。

谈到自己这些年来之所以能全身心投入工作，陈祝全说他的推动力来自“建设性的不满”（constructive dissatisfaction），也就是思考现在仍行之有效的措施未来要做出哪些调整，才能保证继续产生良好的结果，以及考虑科技的应用对人们行事能力的提高。

“我们也得借助现有的科技来推动变革，改善我们现在做的每一件事。考虑到科技的日新月异，现在是推动革新的绝佳时机。”