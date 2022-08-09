2022年国庆奖章名单

殊功勋章 DSO（Distinguished Service Order）
哥比纳·比莱（Gopinath Pillai）印族文化馆咨询委员会前主席
李子扬 公共服务委员会主席
陈祝全教授 卫生科学长、卫生部医疗护理转型署执行署长
功绩奖章 MSM（Meritorious Service Medal）
陈英杰 卫生部常任秘书
潘文龙博士 上诉庭法官
佘文民 SMRT主席
黄昌福 共和理工学院主席
公共服务星章（勋条）BBM（L）
方耀明 宏茂桥—后港公民咨询委员会赞助人
蔡赛萍 惹兰加由第1分区居委会主席
Abdul Rahman Bin Mohamed 大巴窑中民众俱乐部马来活动执委会主席
张自章 大巴窑东公民咨询委员会名誉主席
王世杰 樟宜四美民众俱乐部管委会主席
Jayaram s/o Letchumanan 信加—凯秀民众俱乐部管委会副主席
白清富 牛车水民众俱乐部管委会主席
谢楚明 黄埔公民咨询委员会赞助人
蔡于植医生 马林百列公民咨询委员会副主席
林泰山 油池民众俱乐部管委会主席
卓顺发博士 拉丁马士公民咨询委员会赞助人
Arturo Alessandri-Cohn 我国驻智利圣地亚哥名誉总领事
郑桠光 新加坡公路安全理事会主席
巫昱成教授 新加坡国际仲裁中心董事、仲裁院理事，麦士威国际争议解决中心董事
张松光博士 国家福利理事会董事
公共服务星章—新加坡卓越之友奖 BBM-DFS
Marcus Wallenberg 淡马锡国际咨询小组成员
岛野容三 驻大阪名誉总领事
Sir James Dyson 戴森公司创办人兼主席
William Thomas Winters 金管局国际咨询小组成员
公共服务星章 BBM
廖福明 友诺士公民咨询委员会赞助人
王丽丽 大巴窑中民众俱乐部乐龄执委会主席
王兆辉 大巴窑西—汤申公民咨询委员会助理财政
林棋团 山景民众俱乐部管委会主席
蔡国伟 吉丰民众俱乐部管委会主席
张兆鸿 勿洛C2E副主席
张莉桢 凤山民众俱乐部乐龄执委会主席
陈清丝 甘榜菜市民众俱乐部乐龄执委会主席
黄长彦医生 凯秀公民咨询委员会赞助人
陈永祥 乌鲁班丹公民咨询委员会副主席
Selvarani d/o R V Pannirselram 正华民众俱乐部管委会主席
Hamida Bte Khalid 亚佛园居委会主席
黄国辉 黄埔公民咨询委员会副主席
Maswari Bin Sori 金文泰民众俱乐部管委会委员
沈清顺 花柏岭邻里会副主席
Joshua Vm Kuma博士 达曼裕廊公民咨询委员会副主席
黄保华 林邦公民咨询委员会主席
姚道星 忠邦民众俱乐部管委会主席
许婵莲 义顺东公民咨询委员会副主席
郑耀楗 义顺东公民咨询委员会赞助人
谢礼铭 义顺南公民咨询委员会赞助人
姚建成 白沙东公民咨询委员会赞助人
李春松 白沙西C2E副主席
胡清杰 坎贝拉公民咨询委员会副主席
Jenny Tan 淡滨尼 Arcadia居民联系网秘书
沈宝琴 淡滨尼北民众俱乐部管委会主席
李茂兴 波纳威斯达联邦弄居委会主席
何月明 丹戎巴葛民众俱乐部妇女执委会主席
Haji Saifudin Bin Zainal 亚逸拉惹—玉宝公民咨询委员会委员
陈维邦 文礼公民咨询委员会委员
白鼎立 直落布兰雅公民咨询委员会主席
许永楠 武吉巴督第8分区居民联系网主席
Rajasekeran s/o Pragasam 武吉巴督民众俱乐部印族活动执委会主席
宋兴富 武吉班让民众俱乐部管委会主席
陈驾赋 武吉班让第3分区居委会副主席
黎文侨 哥本峇鲁公民咨询委员会主席
李永良 碧山北第3分区居委会副主席
周祥发 蒙巴登公民咨询委员会卸任主席
林福荣 杨厝港公民咨询委员会赞助人
傅启文 裕华公民咨询委员会卸任主席
江培生 中区社理会理事
萧维龙 中区社理会理事
洪郁亮 东北社理会理事
池桄昊 西北社理会理事
何裕珠 西北社理会理事
郑凤玲 东南社理会理事
许永平 C2E理事会执委会副主席
Harrif Bin Hambali 人协马来活动执委会协调理事会副主席
Sithararani Doriasamy 人协印族活动执委会协调理事会赞助人
Mohamed Noor Mohamed Yusofe 新加坡马来音乐作曲及艺人协会会长
崔炳新医生 国防科技研究院与武装部队机构检讨会主席、武装部队医药咨询委员
陈宥成 永青小学咨询委员会主席
张伟伟 裕华中学咨询委员会主席
（未完待续。国庆奖章得主完整名单已经上网，公众可以登陆总理公署网站查询，网址是www.pmo.gov.sg/national-day-awards）