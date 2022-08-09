走访22地标为国庆生

70岁的吴珠雅是徒步兴趣小组“JustWalkJer”的一员，为给国家庆生，小组用了五个多小时徒步10多公里，在22个地点扫描打卡。她觉得以这种方式庆祝国庆，不仅健康还很有意义。

已迈入古稀之年的吴珠雅依旧热爱户外运动，今年特别选择以别具意义的方式为国家庆生。她身着红白服装步行10多公里，到鱼尾狮、政府大厦和克拉码头等22个新加坡地标打卡，为国家献上生日祝福。

70岁的吴珠雅是徒步兴趣小组“JustWalkJer”的一员。她当了20多年的邮差，三年前因腿伤不得已退休，但因在家坐不住，便加入这个小组。成员们每个星期都会走进不同市镇，一步一脚印探索全岛各个角落。

吴珠雅说，不论日晒雨淋、距离多远多辛苦，小组成员们总是和乐融融、边走边唱歌跳舞，像是认识多年的好朋友。“加入小组不仅能运动，还能结交很多朋友，大家运动后一起吃东西聊天，跟他们一起很开心。”

为给国家庆生，小组决定挑战ActiveSG特设的“国庆徒步路线”，早上7时从滨海湾花园出发，途经滨海艺术中心、加文纳桥、政府大厦和前同济医院等重要历史地标，最后抵达国家博物馆，整条路线长10多公里。成员每到一个地点须扫描一个QR码，大家坚持不懈走了五个多小时，一共在22个地点扫描打卡，总算完成了任务。

国庆日当天，小组成员也约好一起到新加坡体育城与其他国人共同欢庆节日。

吴珠雅说：“往年我都会呆在家里，比较少庆祝国庆日，今年第一次以这种方式为国家庆生，不仅健康还很有意义。”