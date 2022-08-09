富商黄柏年与妻女捐赠 女皇镇保健区获500万元提升未来五年乐龄生活

国大高级副校长黄聿立教授说，这笔款项将用来落实可提升身心健康、促进跨代凝聚力的各种可持续计划，让女皇镇保健区成为一个适合各年龄层民众共同居住的社区。

女皇镇保健区获500万元捐款，在未来五年资助可提升年长者身心健康的研究项目并落实相关计划，让居住在这一市镇的乐龄人士拥有更活跃的晚年生活。

本地富商黄柏年（Frankle Widjaja）与妻女星期一（8月8日）在捐赠仪式上，把总值500万元的支票交给新加坡国立大学校长陈永财教授，以及国大高级副校长（卫生创新与转化）黄聿立教授。

也是国大医学组织资深顾问的黄聿立受访时说，这笔款项将主要用来落实可提升身心健康、促进跨代凝聚力的各种可持续计划，让女皇镇保健区（Health District @ Queenstown）成为一个适合各年龄层民众居住的社区。

与2030年人口结构相似 女皇镇模式可供全国参考

黄聿立说，目前国大正和女皇镇居民展开对话，以进一步了解他们的需求，与居民们携手打造他们所需的各种项目。

“女皇镇市镇的人口结构和新加坡2030年预期的人口结构相近，因此我们认为若能落实让这个市镇的居民受益的计划，下来也极有可能让整个国家从中受惠。”

他也说，要为整个市镇推行可持续并满足所有居民需求的计划具有挑战，因此必须展开研究，并收集相关数据。

去年宣布推出的女皇镇保健区试验计划由建屋发展局、国大医学组织、国大和多个公共与私人及民间机构合作落实。这项计划由国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪，卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤，以及文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆负责。

女皇镇保健区将通过改善环境规划及加强预防保健服务等方面，让年长者能在他们熟悉的环境中享受乐龄生活。

也是外滩中心投资有限公司董事长兼首席执行官的黄柏年受访时说，全家对于支持这类动员整个社会力量的举措非常关注，女皇镇保健区可为整个社区带来正面的转变。

“我有信心，女皇镇保健区的正面影响也会造福新加坡以外的社群，因此很高兴能支持这项有意义的计划。”

黄柏年是已故印度尼西亚华裔富商、金光集团创办人黄奕聪之子，他目前也担任上海金光外滩置地有限公司董事长。

他希望通过自己的捐款，鼓励更多人支持女皇镇保健区的发展。