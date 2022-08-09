医生偷拍女助理诊所冲凉 被后巷电眼逮着判监13周

医生趁助理在诊所厕所冲凉，跑到窗外用手机偷拍，被后巷商店的电眼逮个正着，结果被判坐牢13周。

37岁的被告当时在诊所任职家庭医生，他星期一（8月8日）承认一项偷拍罪，指他在2021年3月23日偷拍43岁的女诊所助理冲凉。

为了保护受害者，媒体不可报道任何能泄露她身份的资料，包括被告和诊所的名字。

根据案情，受害者当天早上8时许骑脚踏车抵达诊所上班。诊所唯一的厕所在诊室内，受害者于是向医生借用厕所，说要更衣。

岂料她在冲凉时，察觉窗口有个影子，并发现有人用手机透过窗口缝隙拍她，立刻放声大喊。

厕所的窗口面向后巷，受害者赶紧穿上衣，跑到后巷向周围店家要求调阅电眼画面。画面显示，一名身穿线条上衣和长裤的男子在后巷徘徊。

受害者记得医生当天早上也是同样穿着，也知道他的手机跟出现在窗口的手机款式类似。她怀疑偷窥者可能是医生，立即通知上司，并在当晚报警。

被告承认罪行时透露，他当时先在窗外，尝试跳起来偷看女助理，后来才拿手机偷拍。

他听到对方大喊后，马上跑回诊所删除所有画面。警方后来从他的手机还原两段视频和六张照片。

控方指被告和受害者认识约两年，被告却背弃了这份信任，而且画面也拍到女助理全身裸露，这都是加重刑罚的理由，认为法官应判他坐牢13周。

代表律师求情时指被告首次犯法，他也全程配合警方调查，恳请法官给他多一次机会，请求轻判。