误以为政府送出 超市“GDC”礼券惹议公众报警

市面上出现55元“GDC”礼券，引起公众质疑，有人还因此报警。原来所谓的礼券，其实是网上超市的宣传噱头，负责人已为所造成的混淆道歉。

读者林太太（40岁，家庭主妇）告诉记者，实龙岗以及后港一带的居民近期在信箱里收到一张网上超市GaiGai的传单，内容显得可疑。

传单内容显示，近几年生活成本不断增长，为庆祝国庆日，网上超市GaiGai开启补贴活动，公众只要下载应用，开账号后可领取GDC（Goodwill Disbursement Credit）55元礼券，在购买家常用品时使用。

林太太告诉记者，收到传单后，起初还以为是政府派发的传单。

“传单中‘补贴’的字眼误导我，但我后来才想起政府并未推广类似礼券，才担心这可能是个骗局。我还会上网查看，或向有关当局询问，但相信年长者就一头雾水了。”

另外，也有网民在Hardwarezone论坛热议，指政府一般发礼券时都会在“正规管道”公布，而“GDC”与“CDC”（邻里购物礼券）的名称过于相似，有点鱼目混珠的效果。

造成混淆 负责人道歉

有公众称，收到传单后已报警，调查官也回复说案件在调查中。《新明日报》向警方查询时，警方也证实接获通报。

网上超市GaiGai受询时澄清并非骗局，礼券确实能使用，对于所造成的混乱，负责人表示抱歉。

传单有鱼尾狮商标 律师：滥用或触法

传单上出现鱼尾狮商标也遭公众质疑，受访律师说，滥用商标或触法。

林太太说，传单上的鱼尾狮商标也让她产生“政府”的错觉。

蓝国庆律师受访时解释，在新加坡旅游局的条例下，任何人若滥用鱼尾狮的商标，罪名一旦成立，可面对最高六个月监禁或罚款最高2000元，或两者兼施。蓝国庆也提到，条例也包括使用任何类似鱼尾狮的标志。

网上超市GaiGai负责人则说，使用鱼尾狮的商标，是为了庆祝国庆，没冒充政府的意思，没想到会误导公众。他说，由于牵涉到新加坡旅游局商标，已经向当局查询，并在等当局进一步的核实与建议。

礼券附有最低消费条件

眼尖公众指出，礼券其实必须配合最低消费才能使用。

林太太提到，55元的礼券中，有一些被分为3个10元礼券，最少要花35元才能使用。

“还有多一个20元礼券，则须花60元才能使用。”