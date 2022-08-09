德惠咖啡店 西餐摊食物涨价 薯条8元引热议

位于德惠的Rasa Rasa咖啡店一份普通薯条售价达8元引起热议，《新明日报》发现该咖啡店近期调整多种食物价格，薯条原价6元涨至8元，薯泥则从5元变7元。

网友Qeelah Redwan上周在面簿专页Complaint Singapore发文，内容有关她到这家有清真认证的咖啡店买一份普通薯条时，结账时发现竟然要价8元。此价位跟其他咖啡店和食阁介于2元到4元5角的薯条价相比，的确高了不少，引起不少热议。

《新明日报》记者星期一走访该咖啡店，那是一家通过清真认证的咖啡店，摊位都由Rasa Rasa管理，用餐环境与普通邻里咖啡店无异。

据记者观察，西餐摊位显眼的招牌处只列出可供选择的食品，但并未标出价格。不过，若翻阅摊位的纸本菜单就会得知价格。

记者发现菜单内许多食物都贴上新价格，除了备受争议的8元薯条，新价格也列明薯泥7元、芝士薯条10元等等。然而并非全部食物都起价，像蒜香面包就维持在4元。

《新明日报》记者接着到咖啡店官网上的菜单比较价格，发现一般薯条原价6元、薯泥5元、芝士薯条8元，意即这回许多食物都涨了2元。

非西餐类的食物价格也有一些调涨但幅度较小，像最近鸡肉供应受影响，咖啡店的烧鸡面和油鸡面从6元涨至6元5角。

网站资料显示，Rasa Rasa咖啡店在全岛有三个店面，分布在德惠、义顺和盛港。另外，菜单也有注明所有价格包含消费税。

完整报道，请翻阅2022年8月9日的《新明日报》。