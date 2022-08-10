回首抗疫艰辛你我共存同庆

在滨海湾浮动舞台观看国庆庆典的2万5000名观众，共同回顾了过去两年半的抗疫之路。无论大环境如何艰难，大家心中还是点燃着希望。面对接二连三的挑战和难关，与其追逐隧道尽头那忽明忽暗的光，或许我们应该成为那抹光。

“我感激新加坡在冠病疫情期间变得更坚强和坚韧，也很高兴看见新加坡人那么团结。”“我承诺会继续与家人朋友一起克服困难，让新加坡国旗高高飘扬。”

昨天（8月9日），在滨海湾浮动舞台观看国庆庆典的2万5000名观众，共同回顾了过去两年半的抗疫之路。节目开始不久，主持人请观众拿起放在座位上的心形鼓，要大家在鼓的两面分别写上心中感激和许诺要办到的事。

不少公众也在过去两个月通过#PledgeSG活动，在网上留下祝语和许下承诺。无论大环境如何艰难，大家心中还是点燃着希望。

“万众一心，携手前进”（Stronger Together, Majulah!）是今年的国庆庆典主题，庆典表演讲述的是“我们的故事”，五幕表演以新加坡人疫情发生前后的生活为主轴。

过去几年，我们登上了高峰，又跌落入谷底。2019年，新加坡庆祝开埠200周年，举国欢腾。隔年，疫情突然来袭，让生活瞬间笼罩着阴影。

在冠病疫情中度过的日子，大家共同经历起起落落，两年多的时间显得格外漫长。大家好不容易走到了今天，一步步靠近隧道尽头的曙光。这三年的国庆庆典如同新加坡抗疫故事的缩影。

前年，早已编排好的国庆庆典被疫情全盘推翻，一切取消重来。那一年，是新加坡建国以来第一次把国庆演出搬到室内，表演人数从往年的数千人减至不足百人，台下仅150名观众。

去年，疫情反弹，让国庆庆典又经历了另一个第一次。庆典第一次无法在8月9日国庆日当天举行。约600名表演者在8月21日为国家呈献一场迟来的生日表演，受安全管理措施限制，偌大的滨海湾浮动舞台只坐着1000名受邀出席的观众。

“顶着太阳戴口罩看表演 显示大家想要再站起来的决心”

今年，我们努力学习与仍在兴风作浪的病毒共存，期望逐渐回到正轨的生活不会再被打乱。2000多名表演者昂首阔步、载歌载舞，2万多名观众形成了一片红海，参与了最后一次在浮动舞台举行的庆典。

疫情暴发后，国庆庆典首次恢复往日的规模，这才是我们希望献给国家的第一次。

庆典表演创意制作人陈柏龙一路见证了这跌宕起伏的过程。

连续五年参与表演策划的他受访时说：“在第一场迎来观众的表演上，看到观众慢慢填满浮动舞台时，当下很感动，又有点不真实。因为这与去年形成了强烈的对比，去年我们原本计划要办一场盛大的庆典，结果因为疫情得做出调整，最后只能有1000名观众。”

“今年看到新加坡人就算顶着太阳，戴着口罩仍来观看表演，显示大家想要再次站起来的决心。国庆庆典是让新加坡人展现内心力量一个很好的平台。”

第五次以总统身份参加庆典的哈莉玛总统在面簿贴文说：“每一年的国庆庆典都提醒我们新加坡所取得的成就，也让我们团结起来继续迈进。万众一心，携手前进！”

过了一道坎，未来并非就此一帆风顺。正当我们渐渐习惯病毒的存在，以为尽头就在不远处时，眼前却又出现了更多的挑战。近期的通货膨胀来得又凶又急，把不少人压得喘不过气。

面对接二连三的挑战和难关，与其追逐隧道尽头那忽明忽暗的光，或许我们应该成为那抹光。

如同今年国庆主题曲《携手同心向未来》中唱的“我们是黑夜的火光。我们是黎明之后的曙光”。