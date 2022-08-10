副总理兼财长黄循财： “前进”口号凝聚民心 提醒国人经考验拓前路

虽然同时面临多重挑战，但新加坡建国道路上的经历便是直面困难、化弱势为优势，只要团结一心，就能克服万难，保障更好的未来。

对副总理兼财政部长黄循财来说，新加坡独立57年来，国歌和今年国庆主题中的“前进”（Majulah）一直都是凝聚民心的口号。今年国庆，它再次提醒了新加坡人曾一同经历过的考验，并共同开拓前进的道路。

黄循财今年4月获确立为第四代领导班子领军人后，6月擢升为副总理。昨天的庆典上，内阁部长步入会场时，他按照内阁职位排序，首次在其他部长和两名国务资政之后，与副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰一同入场。

黄循财日前通过电邮与《联合早报》分享的国庆感言中说，新加坡人在冠病疫情的两年里展现了韧性和团结，彼此关照，确保人人安全。

“逆境中，我们体现了万众一心的精神。”

盼打造更平等与包容社会

眼下，我国同时应对疫情、经济放缓、通货膨胀及俄乌战争对粮食和能源价格的影响等多重挑战。但黄循财说，新加坡人无须惧怕。“我们的建国道路，向来就是直面挑战，化弱势为优势。只要我们团结一致，就能克服一切阻碍，为我们和下一代保障更好的未来。”

黄循财希望能打造更平等、包容的社会。刚于6月底由他和第四代领导班子启动的新加坡携手前进运动（Forward Singapore），目的就是要聆听民众的看法，探讨政民如何共创更好的社会，赋予每个公民追逐理想的能力，重视并认可每名社会成员的特质和能力，以及为所有人在生活中能取得更好表现提供机遇。