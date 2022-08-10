今年的国庆庆典恢复到冠病疫情前的规模，滨海湾浮动舞台周围昨天也恢复了往年人头攒动的热闹景象。除了新加坡民众，人潮中也有不少外籍人士同来感受节日的氛围，共襄盛举。

成千上万公众无惧烈日聚集在滨海湾观赏国庆庆典飞行表演和烟花汇演，一望无际的红白人海不分你我，在这意义非凡的日子共同为新加坡庆生。

今年的国庆庆典恢复到冠病疫情前的规模，滨海湾浮动舞台周围昨天也恢复了往年人头攒动的热闹景象。下午时分，早已在这里等候多时、希望可以近距离观赏战机和烟花表演的人群开始按捺不住激动的心情，舞台方向稍有动静都引来大家翘首。

随着F16型战斗机掠过滨海湾上空，飞行表演拉开序幕，公众纷纷举起手机，拍下一幕幕珍贵的画面。在阵阵欢呼声中，不少人都不禁感叹，“好想念这热闹的气氛”。

业余摄影爱好者蔡森华（70岁，厨师）下午2时就顶着大太阳早早到滨海湾一带占据“风水宝地”。

“以前我都是在家舒舒服服地看直播，但自从迷上摄影后我就发现，到滨海湾拍摄国庆能亲身体验热闹的气氛，还能结交志同道合的朋友。”

蔡森华也骄傲地说，身为海军正规军人的儿子此时正在我国海域巡逻，保卫国家安全。

除了新加坡民众，人潮中也有不少外籍人士同来感受节日的氛围，共襄盛举。

来自斯里兰卡的英兰妮（Indrani，52岁，女佣）在本地工作20多年，早已把新加坡视为第二个家。她说，每年国庆她都会约朋友一起到滨海湾，感染气氛、欣赏烟花之余，也表达她对新加坡的敬意。

六名来自美国、加拿大、澳大利亚、德国，以及中国的大学交换生同样早早抵达滨海湾艺术中心一带等候烟花秀的登场。

其中来自美国的塞拉（Sarai，21岁，学生）说，虽然几人不久前才认识，但能一起体验新加坡的国庆日是一件很有趣的事，大家都很期待看到晚上的烟花。

全岛五处邻里烟花燃放点

国庆日当天，全岛还有五处邻里烟花燃放点，分别是勿洛体育场、淡滨尼初级学院旧校舍、宏茂桥公共图书馆前空地、兀兰体育场和裕廊西体育场。

天色还未暗，宏茂桥图书馆前的空地已经聚集大量民众。他们一边用手机或平板电脑观看国庆庆典直播，一边和家人朋友分享美食，共赏落日余晖的美好时光。

晚上7时40分左右，草场周围已经摩肩接踵站满数千名公众，等候国歌奏响、烟花升空的时刻。

除了滨海湾浮动舞台，全岛还有五处邻里燃放烟花。其中裕廊西体育场在晚上8时15分与主会场同时点燃烟花，共庆国家生日。（蔡家增摄）

公众户外观看庆典 热闹又更有参与感

严一舟（35岁，信息技术员）和家人亲戚共八人一起来看烟花。他说，虽然几家人都住在宏茂桥周边，但是前两年不能多人聚集，“比起在家中看庆典，来到户外人群中更有气氛”。

去年刚刚加入新加坡籍的林清桃（42，家庭主妇）一家和朋友相约前来，她也觉得这样的庆祝方式更有参与感。

另外，多个邻里在国庆日举办嘉年华活动。榜鹅One Punggol今年首次举办国庆嘉年华，多项娱乐设施和互动游戏吸引了不少年轻家庭带孩子前来，广场上充满了孩子们的欢声笑语。

附近居民王婉旭（法律业助理，37岁）和朋友两家人带着四个孩子一起参加嘉年华，希望借此机会培养孩子们的国家意识。

她说：“要让小孩子接触、体验这些活动，让他们知道不仅要庆祝自己的生日，国庆是国家的生日，也要庆祝。”

综合社区中心One Punggol今年首次举办国庆嘉年华，许多家长当天带着孩子们前来游玩并感受喜悦气氛。（取自One Punggol面簿）

英澳留学生为国庆生 家乡美食唤起浓浓思乡情

每逢国庆，不少留学海外的新加坡学生也会办活动为国家庆生，通过食物、游戏与交流，唤起对家乡的回忆与情感。

就读蒙纳士大学（Monash University）建筑系的新加坡籍学生黄靖凌（21岁）刚到澳大利亚留学一年，就参与筹备为当地新加坡侨民和留学生举行的国庆日庆祝活动。

200名在澳大利亚墨尔本留学及生活的新加坡人，8月9日齐聚蒙纳士大学克莱顿校区观看国庆庆典的现场直播。挂着巨幅国旗的直升机飞过，现场奏起国歌时，他们也全体起立唱国歌。（酷航提供）

她所在的考菲尔德新加坡协会，连同维多利亚州新加坡医学学生会和蒙纳士新加坡协会，在8月9日国庆日当天为当地新加坡人和留学生举行国庆日庆祝活动。主办方借用蒙纳士大学克莱顿校区的一个活动室播放国庆庆典的现场直播，吸引约200人参与。

现场还设有国庆主题的小测验，排名前五的参赛者获得酷航赞助的五张往返墨尔本和新加坡的机票。首20名签到者也获得100元的酷航礼券。酷航也为出席者发放50个装有土生华人主题的杯垫、“新加坡梦”纸牌游戏等小礼品的新加坡主题礼包。

维多利亚州新加坡医学学生会也在现场举行义卖，为当地的多家慈善机构筹款献爱心。

黄靖凌受访时说，她最想念的新加坡美食是肉脞面，也很想念新加坡。她说，大家分工合作办好这次聚会，能让同是身在异乡的新加坡同胞们欢聚一堂，她倍感欣慰。“这让我感觉更像是在家一样。”

当地时间8月7日，新加坡英国协会时隔两年，在伦敦肯辛顿考普瑟塔拉酒店举行实体国庆聚餐，吸引160名新加坡人及英国友人参与，现场洋溢喜庆气氛。（新加坡英国协会提供）

在地球的另一边，新加坡英国协会（Singapore UK Association，简称SUKA）也在当地时间8月7日下午1时（新加坡时间晚上8时），在伦敦肯辛顿考普瑟塔拉酒店举行聚餐，吸引了160名新加坡人及英国友人参与。

除了鸡饭、叻沙、炒粿条、炒米粉，以及摩摩喳喳等新加坡美食的自助餐，现场也有国庆小测验和文艺表演等节目。出席者赢取了包括一张新加坡航空公司往返伦敦和新加坡的机票、由大华银行赞助的伦敦泛太平洋酒店两人两晚住宿、其他酒店住宿及礼券、与新加坡相关的著作、杨协成礼篮等26个奖品。

新加坡英国协会会长阿努（Anu Balamurali）告诉记者，今年的国庆日庆祝活动非常特别，过去两年，因为冠病疫情，大家只能通过Zoom在线上聚会。

阿努说：“作为一名新加坡人，我感到非常自豪。我希望新加坡仍是一个海纳百川、公正、公平的社会。尽管很多人抱怨新加坡生活成本高，但新加坡仍有其特殊的一面，这是任何国家都无法替代的。”