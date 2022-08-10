她们披上本地设计红白服

每年国庆庆典，议员穿着都是观众讨论的话题之一，不少议员延续往年做法，以本地设计的服装表达对国家的热情。

国会11名女议员排排站，身上的服装也百花竞放，相当艳丽，虽然都以红色和白色为基础，却各具不同的花样和样式，展现出新加坡社会的多元文化。

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆身穿拉萨尔艺术学院毕业生的作品，由韩服剪裁白色衬衣配上显眼的红色线条，配搭中国结的装饰。他在面簿贴文说，服装结合现代设计和传统笔画和刺绣元素，而线条设计也同本地的地铁路线图相似。（取自马炎庆面簿）