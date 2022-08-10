她们披上本地设计红白服 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2022年8月10日 5:00 AM 左起为马西岭—油池集选区议员苏慧敏、麦波申区议员陈佩玲、宏茂桥集选区议员娜蒂雅、东海岸集选区议员陈舜娘、三巴旺集选区议员傅丽珊、交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、东海岸集选区议员陈慧玲、淡滨尼集选区议员锺丽慧、社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲，以及三巴旺集选区议员佳馥梅。（取自刘燕玲面簿） 字体大小: 小 中 大 每年国庆庆典，议员穿着都是观众讨论的话题之一，不少议员延续往年做法，以本地设计的服装表达对国家的热情。 国会11名女议员排排站，身上的服装也百花竞放，相当艳丽，虽然都以红色和白色为基础，却各具不同的花样和样式，展现出新加坡社会的多元文化。 交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆身穿拉萨尔艺术学院毕业生的作品，由韩服剪裁白色衬衣配上显眼的红色线条，配搭中国结的装饰。他在面簿贴文说，服装结合现代设计和传统笔画和刺绣元素，而线条设计也同本地的地铁路线图相似。（取自马炎庆面簿） 总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士也在面簿上说，自己服装上的红色手绘火焰兰胡姬花的设计出自本地设计师May Sabai之手。他风趣地说：“有人告诉我，火焰兰对环境和敏感，对阳光、水和温度的要求都很严格，我想向大家保证，我没那么挑剔。”（取自孟理齐面簿） 国庆2022 欢庆新加坡57岁生日，免费接收早报新闻电邮速递 立即注册 当您提交以上信息，即表示您已同意我们的隐私政策以及条款与条件。 更多精彩电邮速递 谢谢订阅免费的每日新闻电邮速递！ 感谢您更新了每日新闻电邮速递订阅！ 很抱歉页面出错了，请刷新页面再尝试一次！ 请输入有效的电邮！ 您还没有选择感兴趣的电邮主题！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 议员 国庆庆典 国庆2022 兄弟习武“报国” 涉旅英杀妻被告称记不得 检察官：无证据显示失忆