2022年国庆奖章名单

（名单接昨天）
公共服务星章 BBM
Prem Kumar Nair医生 探访局（社区戒毒所）副主席
洪珠宝 法律援助署委派律师
Kala Anandarajah 建设局董事
廖志凯医生 彩虹中心增选董事
陈佩勤 公益金委员会副主席
Abu Bakar Bin Mohd Nor 公用事业局董事
Thiagarajan s/o Subramaniam
公用事业局董事
汪炳华教授 消协副会长
马志强 旅游局主席
Sudha Nair博士 公共服务委员会委员
公共行政奖章（金）（勋条）
Suriyiacala Jennifer Marie
国家法院前副首席法官
公共行政奖章（金）
梁颖强 通讯及新闻部常秘兼总理公署常秘
林福有 人协总执行理事长
黎忠汉 教育部常秘
邓慧敏 国内税务局副局长
杨启源教授
国立大学医学组织总裁、国大医院肠胃科高级顾问
黄思松 中央肃毒局局长
陈明锐 建屋发展局局长
郑忠源 民航局第一副局长兼首席风险官
Edward Surendran Robinson
金管局副局长兼首席经济师
公共行政奖章（金）（军事）
范瑞祥准将 三军总参谋长
公共服务奖章—新加坡之友奖 PBM-FOS
Sashikumar Ganapathy副教授
彩虹俱乐部主席
Andrew da Roza 公益金委员会委员
Hamid G Mughal博士
科技研究理事会顾问
Andreas Wallnoefer博士
新加坡科技研究院理事兼高级顾问
Jack P. Williams 埃克森美孚高级副总裁
Patrick Aebischer教授
人类健康与潜能国际咨询理事会理事
Dame Sally Davies教授
人类健康与潜能国际咨询理事会理事
Michael Graetzel教授
国立研究基金会研究员评估小组成员
公共服务奖章 PBM
Hudzaifah Alyaman Bin Adam
勿洛蓄水池—榜鹅公民咨询委员会副主席
郭木祥 榜鹅民众俱乐部管委会副主席
陈丽英 友诺士第5分区居民联系网主席
洪友成 加基武吉公民咨询委员会赞助人
Mohamed Salim Bin Ebrahim Marican
加基武吉公民咨询委员会委员
陈宝山 巴耶利峇第5分区居委会主席
唐兴华 巴耶利峇第6分区居委会主席
Chua Anthony 实龙岗花园邻委会副主席
Retnam s/o Thekkamalai 爵卫邻委会主席
Laxie Mary Bunny Sequeira
宏茂桥—后港海碧阁居民联系网主席
邱楚芳 静山—实里达公民咨询委员会助理财政
谭发常 实里达山Cananga居民联系网副主席
洪虢光 芬薇公民咨询委员会主席
白辉鸿 芬薇E分区居民联系网副主席
周世豪 惹兰加由第5分区居委会主席
吴名鹏 德义Jubilee居民联系网主席
陈大杰 宏茂桥民众俱乐部管委会主席
Fauziah Bte Dollah
碧山东第5分区居委会第二副主席
林万福 碧山东第3分区居委会主席
辜福成 大巴窑东公民咨询委员会副主席
Vangoor Govindarajan Balachander
大巴窑西民众俱乐部印族活动执委会主席
余国强 碧林公民咨询委员会委员
陆左康博士 乐阳轩居民联系网主席
王碧云 武吉甘柏育林居委会主席
汪来德 雨林阁邻委会副主席
Muhammad Hussain B Abdullah
蔡厝港民众俱乐部马来活动执委会副主席
林伟华 吉丰公民咨询委员会秘书
Muhammad Sani Bin Ahmad
勿洛民众联络所马来活动执委会主席
陈丽莲 樟宜四美民众俱乐部妇女执委会主席
梁振凤 凤山公民咨询委员会赞助人
曾添成 实乞纳公民咨询委员会赞助人
Yacob Bin Hussain
实乞纳民众俱乐部管委会委员
张星阳 Mayfair Park邻委会主席
杨秀泓 武吉知马民众俱乐部管委会副主席
吴贤芳 南利邻委会副主席
林美贤 正华—信加景居委会主席
沈志光 乔治王道居委会主席
刘俊伟 哥南亚逸社区体育网主席
林文杰 哥南亚逸芽笼峇鲁居委会副主席
吴秀美 芳林居委会副主席
张兴泰 武吉巴督东公民咨询委员会助理财政
张春发 武吉巴督东民众俱乐部管委会副主席
陈俊钿 裕廊中公民咨询委员会委员
陈瑞珍 裕廊中公民咨询委员会赞助人
蔡耀陞 裕泉E分区居委会主席
陈耀坤 裕泉公民咨询委员会赞助人
黄仲杰 达曼裕廊民众俱乐部管委会副主席
陈丽英 布莱德岭民众俱乐部妇女执委会主席
王秀琴 布莱德岭C分区居委会副主席
许丽卿 芽笼邻委会主席
沈宝然 芽笼士乃体育俱乐部副主席
杨智强 奥匹拉园第2邻委会主席
雍桂枝 实乞纳南民众俱乐部乐龄执委会主席
符永康 景万岸—菜市公民咨询委员会秘书
吴守璞 景万岸—菜市公民咨询委员会财政
柯雪丽 马林百列公民咨询委员会委员
林汉历 林邦民众俱乐部管委会副主席
Muhamad Azrin Bin Abdullah
马西岭马来活动执委会主席
Savinder Singh Dhillon
马西岭体育俱乐部主席
李承熹 林景第7分区居民联系网主席
陈秋萍 林景福春民众俱乐部妇女执委会副主席
郑文胜 油池公民咨询委员会秘书
林伟良 忠邦民众俱乐部乐龄执委会副主席
任宝珠 义顺中第3分区居委会主席
杨福成 义顺中第6分区居委会主席
陈建名 义顺Floral居委会卸任主席
杜金成 义顺Green居民联系网主席
李美燕 义顺南民众俱乐部妇女执委会主席
萧添银 白沙中公民咨询委员会秘书
陈德豪 白沙中民众俱乐部管委会副主席
余国勤 白沙东民众俱乐部管委会赞助人
陈秀凤 白沙美廉居民联系网主席
何书彬 榜鹅Coral Tree居民联系网主席
叶能伟 榜鹅Parc Terraces居民联系网卸任主席
Ryzuan Bin Rahmat 榜鹅Coral居委会主席
张华博士榜鹅21民众俱乐部乐龄执委会查账
Mohamed Shahril Bin Jaffar
意德坊民众俱乐部马来活动执委会主席
陈鸿霖 海军部第7分区居民联系网卸任主席
黄杰豪 坎贝拉民众俱乐部管委会财政
S K Balasubramaniam
三巴旺民众俱乐部印度活动执委会副主席
卓鸿玻 三巴旺中第2分区居民联系网查账
邹维安 三巴旺西C分区居民联系网副主席
王磊博士 三巴旺西公民咨询委员会秘书
许彦鸿 兀兰民众俱乐部管委会查账
Ajayan Ramachandran
兀兰民众俱乐部印族活动执委会主席
欧阳嘉丽 康埔桦Aspella居委会主席
陈爱莲 康埔桦Southgate居委会主席
廖丽云 河谷Vista居委会主席
林木贵 河谷Village居委会主席
吴奇辉 盛港西L分区居民联系网卸任主席
郑楚明 盛港西公民咨询委员会赞助人
杨瀚咏 淡滨尼中民众俱乐部管委会副主席
岑镇宇 淡滨尼尚育公民咨询委员会助理秘书
（未完待续。国庆奖章得主完整名单已经上网，公众可以登陆总理公署网站查询，网址是www.pmo.gov.sg/national-day-awards）