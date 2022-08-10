吴之恒与吴之源分别在七年前和五年前开始习武，今年也是兄弟俩首次参加国庆庆典演出。他们每周排练两天，这段时间尽量在家完成老师分发的作业，或者将作业带到排练场地完成。

得知今年国庆庆典有武术节目后，吴之恒（13岁，维多利亚学校学生）就毛遂自荐参加表演。他的弟弟吴之源（11岁，南侨小学学生）后来也入选，兄弟俩在庆典表演的第四章节登场，表演耍大旗。

吴之恒与吴之源分别在七年前和五年前开始习武，今年也是兄弟俩首次参加国庆庆典演出。吴之恒告诉记者，练武有助于自卫，因此他在朋友们的鼓励下开始习武。

吴之源是今年武术之家参与国庆庆典的表演者中，年龄最小的。

他说，大约三个月前就开始为国庆庆典排练了，每周排练两天，兄弟俩这段时间尽量在家完成老师分发的作业，或者将作业带到排练场地完成。“要是仍然做不完，我们也会向老师解释，他们也能理解。”

他说，父母也很支持兄弟俩参加今年的国庆庆典演出，首两场国民教育演出时，他们还曾到浮动舞台现场观看，为孩子加油打气，并接送他们往返排练场地和住家。

至于为何哥哥入选后，自己也加入，吴之源天真地直言，其实是妈妈要求的，因为分开接送两兄弟“很麻烦”。

兄弟俩表演时的旗杆约2米长，但他们的身高只有1.5米。吴之恒说，当初要完成这个动作颇具挑战，但兄弟俩已逐渐找到窍门，由于自己年龄稍大一点，动作速度较快，因此须放慢速度配合弟弟。

兄弟俩告诉记者，虽然以前在学校里也曾表演武术，但现场最多只有两三千人，这次能到国庆庆典为2万多名现场观众和无数电视机前的观众表演，让他们感到很兴奋。