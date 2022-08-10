涉旅英杀妻被告称记不得 检察官：无证据显示失忆

被告冯顺禾供证时说：“我不记得了，我很想知道出了什么问题，但我无法解释。”然而检察官指出，被告经过医护人员检查，也进行电脑断层扫描和检测神经状态，结果并没有显示他曾昏厥、失去意识或记忆。

涉嫌旅英时杀妻被控，被告承认用枕头闷死妻子，却无法想起当晚到底发生了什么事。

案件审讯进入第四天，被告冯顺禾星期一（8月8日）在英国纽卡斯尔皇室法院供证时说：“我不记得了，我很想知道出了什么问题，但我无法解释。”

被告在庭上称，事发前几日他意外摔伤后就全身疼痛。

“我的骨头像要散架了，头疼欲裂，像一具行尸走肉。”

为舒缓病症，他当时曾服用几种药，包括含可待因和吗啡的强效止痛药，以及抗焦虑、抑郁和助眠药物。

回到纽卡斯尔的酒店后，冯顺禾依然不适，忧心的妻子因此提出改变旅游计划。倍感疼痛的他希望赶快结束讨论，却想不起当时两人是否有争吵。直到他试图和妻子说话但没有回应时，才知道她死了。

“我僵住了，一切就像一场噩梦。”

冯顺禾回答辩护律师说，虽然无法接受，但他承认妻子的死是自己造成的。他否认有重伤或杀妻的意图，至于有没有使用手机、尝试对妻子施救，以及拨电给儿子的时间和内容，他都想不起来。

然而检察官指出，被告经过医护人员检查，也进行电脑断层（CT）扫描和检测神经状态，结果并没有显示他曾昏厥、失去意识或记忆。

他质疑被告在见过律师后才一再声称想不起来，并质问他是不是“根据想要透露的程度，选择要和谁说什么话。”

被告否认说：“如果是这样我宁愿承担一切，让我的儿子和家人只生我的气，不用经历种种复杂的情绪。”

据被告形容，两夫妻婚姻美满，虽然有争执却从未发生肢体冲突。他自称往往是比较冷静的那一方，在争执愈发剧烈时，会选择退一步。他也不因为争吵而生妻子的气，或心怀怨恨。

这场审讯上星期一（1日）开审，4日因为辩护律师生病而延后两天，目前还在进行中。