去年满55岁公积金会员 1万3300人未存足基本存款

在2021年满55岁的公积金活跃会员当中，约33％或约1万3300人未达到公积金基本存款额的目标。当中，约三成料能通过55岁后继续就业来积累公积金存款，以便在65岁时所领取的入息款项，与55岁就达到基本存款者相差不远。

公积金基本存款（Basic Retirement Sum）旨在让公积金会员在退休后，每月领取一笔入息，协助他们应付基本生活开销。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生日前以书面方式答复淡滨尼集选区议员朱倍庆的国会询问时说，总体公积金存款较少的会员，或符合乐龄补贴计划（Silver Support Scheme）的条件。

这项计划涵盖三分之一的65岁及以上年长者，让他们除了公积金入息和诸如就业入息补助等政府援助，每一季还能获得最高900元的额外现金补助。

有基本存款会员比率呈上升趋势

未能存足公积金基本存款额的会员也可能透过退休户头配对填补计划，获得政府一元对一元的填补；或者从亲人、私人储蓄、以及屋契回购计划和乐龄安居花红等方式得到额外的退休援助。

此外，公积金会员也可以选择推迟领取入息，以获取更高额的入息。他们最迟可在70岁时才这么做。

陈诗龙指出，达到基本存款要求的会员比率呈上升趋势，并且预计会在下来几年持续改善。

他指出，将在2027年满55岁的公积金活跃会员当中，约两成预计还未存够基本存款，这个比率比2021年的33％和2017年的40％，都来得低。

据早前报道，将在2027年满55岁的公积金活跃会员是迄今为止达到基本存款比率最高的群体，存足基本存款的会员，年满65岁时每月可领取接近1000元的入息。

保健储蓄不足自雇者 过去五年维持在约25％

陈诗龙在另一个书面答复中透露，过去五年里，没有按照所申报收入缴足保健储蓄款额的自雇者比率，维持在25％左右。当中，稍微超过一半的人每年拖欠的保健储蓄款额少于3000元。

陈诗龙说，政府在2020年与一组自雇者试行“边赚边缴”（Contribute As You Earn）计划，让他们边赚钱，边定期通过小额填补保健储蓄，从而履行保健储蓄缴交义务。

“这组自雇者当中，几乎每人都参加了计划，通过计划填补保健储蓄。试行之后，政府正在探讨是否能把计划扩展至私人领域中的自雇者。”