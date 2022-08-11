收入顶限调高至3万4000元 另有13万新加坡人 可获消费税现金补助

比起去年，今年将有多约13万名新加坡人可获消费税补助券现金，因为政府把消费税补助券现金补助的可估税收入顶限放宽至3万4000元，让更多人受惠。

去年8万8000获补助国人今年无法受惠

副总理兼财政部长黄循财上星期一（8月1日）书面答复三巴旺集选区议员佳馥梅的询问时透露，今年有约8万8000名新加坡人在去年获得消费税补助券现金补助（GSTV-Cash），但无法在今年获得补助券现金。

黄循财解释，受惠人数每年会因个人情况的变化而改变。去年获得消费税补助券现金，但今年不符合条件的新加坡人，包括那些收入增加、搬到价值更高的私人房产、移居海外或已故人士。

同时，约21万8000人从今年起符合领取消费税补助券现金的条件，主要是因为个人情况改变，以及政府把消费税补助券现金的年度可估税收入顶限，从2万8000元增加至3万4000元。

换言之，可领取现金补助的新加坡人年度收入不能超过3万4000元。

据早前报道，符合条件的公民8月可获得最高700元的现金补助，分别是最多400元的消费税补助券现金补助，以及最多300元的额外消费税补助券—特别现金补助（GSTV-Cash Special Payment）。消费税补助券计划旨在帮助低和中等收入家庭抵消他们的消费税和生活开销。