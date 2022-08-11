涉旅英杀妻 本地商人承认谋杀罪 星期五判刑或终身监禁

51岁新加坡商人涉嫌到英国旅行时杀妻被控。原本在审讯时声称记不起案发经过的被告，星期二（8月9日）却决定认罪。案展星期五（8月12日）下判，一旦罪成被告将面对终身监禁。

这起命案发生在2021年12月6日，被告冯顺禾（51岁）与同龄的妻子白映玲到英国旅游，在纽卡斯尔的一家酒店内，被告涉嫌用枕头捂死妻子，被控谋杀罪。

冯顺禾原本不认罪，案件星期一（8月8日）在纽卡斯尔刑事法院开审。他供证时说，不记得发生了什么事，尽管他也想知道出了什么问题，但他无法解释。

案件在当地时间星期二早上续审，法院比原定时间延迟一个半小时开庭，期间冯顺禾和辩护律师沟通后，向法官表达认罪的意愿。

冯顺禾的辩护律师原本要将谋杀罪减轻为误杀，但冯顺禾与律师协商后，决定认罪。

商人聆讯时面无表情

法官告诉陪审团，这是因为辩护律师查询专家及审查证据后，判断辩方无法减轻罪责，将冯顺禾的谋杀罪名改成误杀，律师也将这一判断告知冯顺禾，冯顺禾因此作出认罪的决定。

冯顺禾在聆讯时面无表情，直到被带离法庭时，才望向坐在庭内的儿子。

否认因阻妻唠叨而捂死她

早前的审讯披露，冯顺禾在旅途中意外摔伤后全身疼痛，与妻子回到纽卡斯尔的酒店后，他依然感到不适。妻子担心他，于是提出改变旅游计划。冯顺禾称案发时自己因伤服用多种药物，无法想起当晚的事，但他接受捂死妻子的指控，却否认是为了阻止妻子碎碎念而杀害她。

他说：“一起过了28年的婚姻，我无法相信她可以说或做什么事情令我那么生气。”

根据闭路电视画面，冯顺禾与妻子事发当天凌晨回到酒店。几个小时后，两人在当地求学的长子接到冯顺禾的来电，冯顺禾在电话里告诉儿子“母亲没了”。

救护人员赶到酒店客房时，发现倒卧在床上的白映玲双腿悬空，头部被枕头盖着。警方随后证实她已断气。

据悉，冯顺禾和妻子育有三个儿子。两人2021年10月24日开始出国旅游，先后到迪拜和欧洲游玩。

在冯顺禾认罪后，三名儿子发声明说，失去母亲已经令他们痛心，如今只想给予父亲支持。

法官将案件展至星期五下判，一旦罪成，冯顺禾可被判处终身监禁。（人名译音）