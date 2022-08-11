防资讯泄漏威胁业务加入网安局计划 首家中医诊所获网安基本能力认证

循医馆中医师陈滢竹接受《联合早报》采访时指出，有越来越多的诊疗项目或收费行为，已和传统中医诊疗方式不一样，许多已逐渐转到线上，这个趋势尤其在冠病疫情暴发后更为明显，诊所的运营模式也须随顾客的心态转变。

人们往往不会将印象中望闻问切的中医诊所与网络安全课题联系在一起，本地一家中医诊所却看到了网安隐患对业务的多方面潜在威胁，主动申请“网络安全基本能力标志”认证，也是本地首家获得这项认证的中医诊所。

循医馆中医师陈滢竹接受《联合早报》采访时指出，有越来越多的诊疗项目或收费行为，已和传统中医诊疗方式不一样，许多已逐渐转到线上，这个趋势尤其在冠病疫情暴发后更为明显，诊所的运营模式也须随顾客的心态转变。

她说，虽然诊所并未发生过病患隐私遭泄漏的事件，但从新闻报道中深刻认识到客户个人资料遭黑客窃取后，不仅对客户造成不便，也损害了企业的声誉，因此主动了解并着手申请网络安全基本能力标志认证。

“很幸运我们在这个阶段申请认证，投入的资金还不算多。如果等到问题出现后才申请认证，可能得投入更多钱。”

新加坡网络安全局今年3月底推出网络安全基本能力标志（Cyber Essentials Mark），主要颁发给通常缺乏资讯科技与网安专业知识和资源的中小企业，确保他们采取必要的基本网安措施，让公司的系统和运营免遭常见的网络攻击。认证的有效期为两年。

有意申请认证的企业，可在明年4月1日之前，视企业人数规模，申请介于100元至250元的早鸟奖励，可在向八家由网安局指定的认证机构中的任何一家申请认证时，用于抵消认证费用。企业也可参考网安局帮助商界领袖、中小型企业和员工提升网络安全的工具包手册。

推出四个月

12家公司已获认证

网安局告诉《联合早报》，截至7月底，已收到20份网安基本能力标志认证申请，其中有12家公司已获认证。获认证的公司来自资讯通信科技业（ICT）、金融业、保健业、餐饮业，以及制造业。

咨询公司Nestor Consulting数周前也获得网安基本能力标志认证。总裁文尼（Vineet Sinha）受访时指出，公司在开展业务时，愈发察觉到潜在客户更倾向于寻找有网安基本能力标志认证的咨询公司，因此决定申请这项认证，增加客户对公司的信心。

“在我们所有客户业务中，我们必须确保在任何时候都能维护机密。”