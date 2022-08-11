国庆庆典上硬着陆受伤 “红狮”王劲翰不必动手术

在星期二（8月9日）国庆庆典的跳伞表演中，最后降落的“红狮”三级准尉王劲翰因硬着陆受伤，但不必动手术。

国防部长黄永宏医生星期三（10日）在面簿贴文透露，新加坡武装部队三军总长及陆军总长已前往探望王劲翰，目前他情况稳定。

“他将需要一些时间和康复治疗，但预计会完全复原。”

新加坡陆军部队也在面簿发文感谢新加坡人的支持与祝福，并祝愿王劲翰早日康复。陆军部队在文中提到，在滨海湾浮动舞台进行跳伞有时会很棘手，因为有强烈的侧风、阵风和干扰气流。

“值得庆幸的是，三级准尉王劲翰学以致用，在硬着陆时采用“跳伞着陆技术”（Parachute Landing Fall），从而避免受重伤。”王劲翰有1150次跳伞的经验。

黄永宏发布王劲翰近况的贴文后，一个小时内就有超过5700人点赞、近600人转发，670多人留言祝愿他早日康复。

红狮跳伞队的表演是每年国庆庆典万众瞩目的项目，公众无论在滨海湾浮动舞台，还是邻里中心看过多少次，每次红狮降落时，观众都不禁为他们的勇气惊叹不已。这次的意外让新加坡人更团结，事发后公众都在网上发愿，希望王劲翰早日康复。当庆典司仪向现场和电视前的观众汇报他情况稳定时，欢呼声响彻滨海湾浮动舞台。