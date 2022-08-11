又一起致命工伤意外 工人被夹在巴士与柱子之间伤重不治

本地再添一起致命工伤意外。一名43岁的中国籍工人在指挥巴士停车时被夹在巴士和柱子之间，送院抢救不果，伤重身亡。

这起意外事故上星期三（8月3日）早上11时左右，地点在克兰芝一带惹兰南发（Jalan Lam Huat）的巴士转换站。根据初步调查，死者事发时站在一根柱子旁指挥巴士倒退停车。巴士司机倒车后，尝试向前行驶以摆正位置，过程中不知何故把站在巴士左后侧的工人撞到柱上，导致他被夹在巴士车尾和柱子之间。

死者随后被送往邱德拔医院抢救，无奈还是因为伤势过重而回天乏术。

人力部星期三（10日）答复《联合早报》时说，巴士转换站的业主是康福德高巴士，死者则受雇于Singapore Towing Equipments。

当局正在调查这起事故，也已指示这间公司暂停所有在非公共道路和建筑场所内进行的拖车工作。

警方也证实接获报案，一名64岁司机目前正在协助调查。

当局提醒，在狭窄空间指挥交通工具时，雇主和主管应该进行安全评估，并向工人传达明确的安全指示。此外，他们也应该实施交通管理计划，明确划分停车区，并使用凸面镜、路隆和交通标志以应对驾驶盲点。

这也是本地今年发生的第32起致命工伤事故。数据显示，今年在工伤事故中丧命的人数，比过去六年同期都多。光是过去八个月的致命工伤意外，就超过了2020年全年的30起，也逼近去年全年的37起。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生早前提到，多数的致命意外都是可轻易预防的。

工作场所安全与卫生理事会则指出，这起事故凸显出工作场所交通管理和交通工具安全运作的重要性。

其中，工作场所应实施交通管理计划，将工人和交通工具隔开。只允许持有驾照的司机操作相应的交通工具，并给予安全驾驶训练，包括评估驾驶环境，检查驾驶盲点以及留意路面的工人和行人。

建议安装倒车感应器与

盲点摄像器协助司机倒车

理事会也建议通过安装倒车感应器和盲点摄像器来协助司机安全倒车。

此外，工作场所也应该调派受过安全训练并且身穿反光背心的地面指挥员。司机须时时与地面指挥员保持目光接触，不确定指挥员的位置时，就不能移动车辆，若对驾驶周遭环境有疑问，更应该下车检查情况。