新报业媒体再办汽车展销会 车商推出电动车优惠配套

因冠病疫情停办两年的大型汽车展销会Cars@Expo将于来临周末再次登场，不少车商会展出电动车款，并为想要买车换车的公众提供优惠配套。

由新报业媒体集团举办的汽车展销会Cars@Expo于8月13日和14日在新加坡博览中心第3B和第4展厅举行，现场汇集29个展位和36个品牌，包括奥迪、宝马、本田、起亚和马赛地等。

随着更多公众开始对电动车感兴趣，不少参展商也会在现场展出最新电动车款。今年的车展首次有全电动车商参与，包括瑞士豪华电动车品牌极星（Polestar）、英国的名爵（MG）以及中国的比亚迪（BYD）。其中，比亚迪目前是全球最大电动车制造商。

车展将为访客举办抽奖送礼活动。每天首1000名访客会获得赠品，也有机会赢得新加坡石油公司（SPC）、汽车配件商Autobacs或添福胶胎（Stamford Tyres）的奖品。

车展每天会送出总值超过3万5000元的奖品，每天也会有一名幸运儿获得2000元的SPC油站礼券。购买新车或二手车者，也有机会赢取多达200元的油站礼券。首100名二手车买家也会获得105元的SPC汽车保修礼券。

新报业媒体集团首席行销与商务总监何月秀指出，这是公司自疫情以来举办的第一场消费展，团队已经做好准备举办一场更大更好的活动，现场提供的优惠也会让忠实读者和支持者满意。

Cars@Expo早上10时至晚上8时开放，入场免费。欲知更多详情可上www.carsatexpo.sg。