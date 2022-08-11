曾于2006年和2011年两度出征 新加坡民主党下届大选或竞逐三巴旺集选区

新加坡民主党有意在来届大选，回到曾经竞逐的三巴旺集选区参选。

民主党主席淡马亚医生星期二（8月9日）与秘书长徐顺全、党员和支持者进行国庆日走访活动，并在接受媒体访问时透露民主党的参选意向。

他说，民主党自去年就定期在三巴旺做家访，也设立团队社交媒体专页。“区内许多居民仍记得民主党，也非常欢迎我们。”

民主党曾于2006年和2011年出征三巴旺集选区，得票率分别为23.3％和36.1％。上两届大选，在三巴旺与人民行动党对阵的是国民团结党，得票率分别为27.72％和32.71％。

上届大选后，民主党的党员和志愿者团队扩增约两成。该党副主席林文兴10日受访时说，政党逐渐增大，自然就会考虑扩展活动范围。除了过去曾在三巴旺，这个选区与民主党上届参选的马西岭—油池集选区接壤，易于规划运作。

“马西岭—油池部分地区是从三巴旺划分出来的，两个集选区只相隔一条街，居民会到对面街吃饭、买东西。两个选区很靠近，是唇齿关系。我们重回三巴旺，感觉就像回家。”

民主党并没有就参选三巴旺的意向与国民团结党协商。林文兴说，民主制度中，每个政党都有参选的自由，民主党“该回娘家的时候就回娘家”。

“当然我们也要避开多角战，但我们相信三巴旺的选民知道哪个政党能真正代表他们的心声，那就由选民来做出有智慧的决定。”

国民团结党不置评

国民团结党秘书长黄俊宏受访时，表示不必就此事置评，“任何政党可以自由选择要到哪里参选”。国民团结党有意再次在三巴旺，甚至在“整个新加坡北部”参选。

由卫生部长王乙康领军的行动党团队，会在较迟时回应民主党的最新意向。

除了三巴旺，民主党9日的走访活动还涵盖该党上届竞逐的武吉班让区、武吉巴督区、裕华区、马西岭—油池集选区和荷兰—武吉知马集选区。

淡马亚10日答复《联合早报》询问时说，上届大选后民主党便马不停蹄走访这些选区，希望来届大选能继续到这些选区参选。

“我们与居民建立了良好的关系，也更了解不同选区的市镇课题。此外，无论在什么地方，新加坡人都关注生活费、消费税上调、人口拥挤和缺乏社会援助等全国课题。”