被人冒名兜售课程和“包赚计划” 股票经纪王林荣福报警

冒充“股票经纪王”林荣福（Peter Lim）招摇行骗，诈骗团伙在Telegram和WhatsApp等社交平台提供投资建议和炒股课程，并声称有“包赚计划”。警方受询时证实，已经接获相关报案。

林荣福办公室的发言人通过电邮告诉《联合早报》，骗子冒用林荣福的多个肖像，并以“Peter Lim”为网名，通过Telegram、WhatsApp和手机短信招揽课程及提供股票建议。

发言人提供的照片显示，这些诈骗内容大多以中英文书写，称按“林荣福”指示买进股票“能保证收益”“两个月内收益80%以上的回报”等。也有骗子冒充美国著名投资家乔尔·格林布拉特（Joel Greenblatt），与假冒的“林荣福”在同一个对话。

发言人说：“我们6­月已留意到这些虚假的贴子和信息，并向警方报案两次。目前由警方调查和处理任何因诈骗引起的投诉。”

至于林荣福本人对这一连串诈骗事件的看法，发言人表示，林荣福本身非常担心，不希望任何人因此成为骗案的受害者。

林荣福的办公室已分别在6月20日和8­月2日报警立案。警方受询时也证实接获相关报案。

根据《福布斯》实时富豪榜，67岁的林荣福身家约24亿美元（约33亿新元），名下资产遍及股票、房产、医疗健康、运动领域等。他在2021年新加坡福布斯富豪榜排行第15，也是西班牙足球俱乐部巴伦西亚的老板。

警方发布的2021年罪案数据显示，去年投资骗案同比前年翻了一倍，达2476起，涉及金额至少1亿9090万元。