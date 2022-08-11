律师公会前会长获颁公共服务奖章 维贾延德兰带领律师渡过疫情“战火”

维贾延德兰说，冠病让我们屈服，不少律所面对存活的不寻常困难。我和公会理事会及秘书处，向政府倡导法律服务是必要服务，不懈地与律政部合作，好让律所正常运作。

带领律师渡过疫情各种挑战，被誉为“战火中的会长”的新加坡律师公会前任会长维贾延德兰高级律师，经律政部提名，获颁公共服务奖章。

立杰律师事务所（Rajah & Tann）合伙人维贾延德兰（Gregory Vijayendran），2017年至2021年担任律师公会会长，是任期最长的会长。

对获颁奖章深感谦卑和荣幸的他说，历届会长都经历过起伏和哀乐，而在他快结束任期的2020年和2021年，公会经历了冠病疫情危机。

“冠病让我们受挫，不少律所面对存活的不寻常困难。我和公会理事会及秘书处，向政府倡导法律服务是必要服务，不懈地与律政部合作，好让律所正常运作，并减少会费、豁免延续专业发展网络研讨会的费用等，加强对律师的辅导支援，提高精神健康的意识等。”

他认为任内最大的成就，莫过于推展“关顾辅导”相关项目，包括职业辅导、科技导师和资浅律师导师计划，以及成立首个“执牌女律师工作小组”，关注女律师在职场面临的种种难题和表扬杰出女律师。

令维贾延德兰最难忘的则是律师公会、总检察署及法律教育学院，与不幸猝死准律师的家属，为一名符合条件的28岁青年取得律师执业资格，成为本地首例。

他指出，公会也有责任就法律课题保护和协助公众。

他举例，公会针对弱势证人的盘问制定指导原则，加强对弱势受害者的保护，也召开记者会呼吁民众保持警惕，慎防网络欺诈行为。

“对我个人而言，最重要的是公会会员出于关心和怜悯，对彼此更加关怀与和善。这引发溢出效应，对社会产生影响。”

另外，公会与律政部于2018年联手推出有助于本地律师进军海外的法律服务全球拓展计划（Lawyers Go Global），维贾延德兰一直是考察团的领军人物，曾到访中国、斯里兰卡、日本、澳大利亚和印度尼西亚，并准备下周再前往越南。