服务社区35年 谢季：获颁奖章比演戏得奖还兴奋

在社区服务长达35年的谢季（63岁），今年获颁国庆公共服务奖章（PBM），她说自己格外荣幸，甚至比演戏得奖还兴奋，因为从未梦想过会获此殊荣。

五年前，她开始担任花柏山C分区居委会主席，目前也是拉丁马士民众俱乐部妇女执行委员会副主席和拉丁马士公民咨询委员会助理财政。

除了是喜剧演员，人们对谢季的另一个深刻印象是“麦当劳婆婆”的女儿。她说：“母亲年轻时活跃于社区，我20多岁时便跟她一起投入社区工作。她告诉我要坚强面对自己，内心必须强大起来，才能扛起更多事。”即便母亲已去世多年，这个信念一直伴随着她，让她知道做事要百折不挠，相信自己。

谢季：社区工作需要热忱

谢季指出，社区工作耗时费力，如果没有热忱，无法持续下去。“我一直提醒自己保持乐观开朗的心，不会因人因事而沮丧或气馁，否则我早离开基层组织了。居民的笑容是我们最好的回报。”

艺人身份，做事是否更容易一些？她说：“我不会利用这个身份而要求别人迁就我，反而必须更谨慎言行，无论认不认识我的居民都应真诚以待。”

她关心社区内年长者的健康，冠病疫情期间，甚至带老年人到疫苗接种中心接种。此外，配合欢庆国庆日，她在8月6日也跟拉丁马士居民呈献一场有关防疫的演出。

谢季感谢拉丁马士基层组织顾问、拉丁马士单选区国会议员杨益财的鼓励与支持，让她的社区工作得以顺利开展。她经常跟基层组织团队一起筹办大大小小的活动，很多时候充当节目司仪，这样能跟居民有更多的互动与接触，建立更融洽的关系。

她补充说：“也要感谢我们居委会前主席王擎天和哈尼法（Hanifar）的循循善诱，通过这样的传承方式，我相信未来可培养更优秀的基层领袖。”

谢季近年参演的一部由李慧娴执导的电影《超磅名模》（Fat Hope），预计年底公映。月前，她也参加“新加坡国际夫人选美赛”之“华贵夫人”组别（供单身、离异或丧偶者参加），完成梦想。